Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в ворота «Аль-Хазма» (4:0) в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Первый из мячей стал для легендарного португальца 500-м, забитым после наступления 30 лет.
Всего 41-летний форвард сборной Португалии забил уже 964 мяча.
В нынешнем сезоне Роналду забил 20 мячей в 22 встречах за «Аль-Наср» во всех турнирах. На данный момент его команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 52 очка за 21 матч.
