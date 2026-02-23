Первый из мячей стал для легендарного португальца 500-м, забитым после наступления 30 лет.

Всего 41-летний форвард сборной Португалии забил уже 964 мяча.

В нынешнем сезоне Роналду забил 20 мячей в 22 встречах за «Аль-Наср» во всех турнирах. На данный момент его команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 52 очка за 21 матч.