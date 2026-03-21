Эрлинг Холанд попросил «Манчестер Сити» рассмотреть предложения о трансфере от «Барселоны» и других клубов

Дата публикации: 21.03.2026
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд попросил клуб рассмотреть предложения от «Барселоны» и других команд по его переходу в преддверии летнего трансферного окна.

Об этом сообщает Football365.

25-летний футболист разочарован нынешним проектом и передумал оставаться в клубе еще на год. «Горожане» могут продать Холанда и приобрести нового нападающего.

По информации источника, норвежский форвард «всерьез рассматривает возможность ухода» после вылета «горожан» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

Кроме того, «Манчестер Сити» рискует не выиграть чемпионат Англии в нынешнем сезоне. В связи с этим Холанд расстроен тем, что команда может завершить второй год подряд без крупных трофеев и тем, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола «уже принял решение уйти в отставку летом».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

