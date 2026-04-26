Жалобы клиентов социальной службы на закрытие районных отделений – одна из наиболее частых претензий к самоуправлению. Мэр Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные»), еще в бытность работником данной системы, а также руководителем Социального комитета Рижской Думы, выступал за централизацию. И вот на днях градоначальник открыл обновленный центр социальной помощи на ул. Балдонес 2.

Не забыли про пандус

Вашему автору, как участнику Социального комитета, было интересно, как все это работает. Тем паче, что перерезание ленточки было вполне символическим — центр уже более двух недель принимал посетителей.

Встретившиеся руководитель Социальной службы Риги Андрис Изинкевичс и директор центра Элина Эриня рассказали, что в течение 18 дней центр уже обслужил 1955 клиентов, из них 57 с функциональными нарушениями (для инвалидов построен пологий пандус). Можно заранее забронировать время, или прийти без записи. Территориально обслуживают клиентов из всей Пардаугавы.

Торопиться не надо?

Первый этаж, открытый офис, разделен на ячейки, где с посетителями работают специалисты. Среднее время на обслуживание — 17 минут. Немного по сравнению с теми 45 минутами, которые В.Клейнбергс лично потратил, меняя документы в Управлении по делам гражданства и миграции, отчего едва успел на открытие центра.

Что, с одной стороны, говорит о демократичности мэра, который лично посещает присутственные места, как простой смертный — но с другой, свидетельствует о неспешности госслужбы...

В соццентре же пожилому человеку, который с компьютером на «вы», помогут с электронной почтой, банком и другими услугами. То тут, то там из ячеек слышалась русская речь — в этом вопросе коммуникация без границ. Тут же принимает эрготерапевт – специалист по реабилитации, который помогает людям с физическими, ментальными или эмоциональными нарушениями восстановить навыки для независимой повседневной жизни. Можно заказать помощь выездной бригады на дом.

Ложка дегтя

Госпожа Эриня говорит, что всего в центре работает более полусотни сотрудников; все со специализированным образованием в социальной сфере.

Удалось посетить и этажи для персонала (посетителям туда входа нет) – удобные рабочие кабинеты, кухонные блоки, санузлы, лифт. Не секрет, что соцработник – далеко не самая высокооплачиваемая категория, потому персонал стараются мотивировать стабильностью и комфортной рабочей средой. Кстати, из здания открывается идиллический вид на старинный парк прекрасно отреставрированной усадьбы Хаманю — жемчужины Агенскалнса по соседству.

И все было бы замечательно, если бы прямо на следующий день в центре не «лег» интернет — отчего даже те люди, которые приехали сюда из-за границы, остались без сервиса...