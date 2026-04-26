Какой напиток наиболее эффективно утоляет жажду: научный взгляд 0 119

Дата публикации: 26.04.2026
В жаркие дни мы теряем значительное количество жидкости и пытаемся восполнить её разными способами. Квас, лимонад, холодный кофе, зеленый чай или газировка? Хотя вы можете выпить одинаковое количество жидкости, не каждый напиток одинаково эффективно утолит вашу жажду. Так какой из них предпочтительнее?

 

Если вас мучает жажда, наилучшим решением станет простая вода — она не вызывает желания пить больше и эффективно восстанавливает водный баланс. Однако, согласно исследованиям, молоко и апельсиновый сок лучше всего удерживают воду в организме.

В жаркую погоду чувство жажды становится более настойчивым, чем когда-либо. Чтобы утолить её, мы обращаемся к различным прохладительным напиткам — от простой воды до кока-колы. Тем не менее, даже при равном объеме выпитой жидкости, эти напитки по-разному справляются с утолением жажды. Какой из них все-таки лучше употреблять в знойные дни?

Исследователи из Университета Тасмании, ссылаясь на данные коллег из Гарвардской школы общественного здоровья, утверждают, что самым оптимальным вариантом среди всех напитков является простая вода. В жару следует избегать сладких напитков — включая молоко и сок. Они содержат много углеводов, не очень хорошо утоляют жажду и могут увеличить риск развития диабета 2 типа.

До недавнего времени у ученых не было четкой метрики для оценки того, как различные напитки утоляют жажду. Однако британские исследователи недавно разработали аналог гликемического индекса, который отражает степень утоления жажды. Чем выше этот индекс, тем меньше жидкости выводится из организма в виде мочи в течение двух часов после употребления напитка. В качестве базового показателя ученые использовали воду, которой был присвоен индекс «1».

Согласно этому исследованию, наивысший индекс гидратации продемонстрировали молоко, физиологический раствор и апельсиновый сок. К сожалению, квас не был включен в анализ — интересно, какой у него индекс гидратации? Наихудшее влияние на водный баланс в организме оказали кофе и газированная вода — их индекс оказался чуть ниже единицы.

