Исполнительный директор государственного города Рига Янис Ланге выпустил годовой отчет: «По оперативным данным, в 2025 году совокупный оборот капитальных обществ превысили 811 миллионов евро (в 2024 году они составили 814,8 миллиона евро).

На изменения оборота наиболее существенно повлияло падение оборота акционерного общества RĪGAS SILTUMS, связанное с изменением тарифа, которое, в свою очередь, тесно связано с ценами энергоресурса, а также сокращение оборота SIA Getliņi EKO в связи с существенно меньшим объемом отходов». Ник КАБАНОВ

Инвестиционный рывок

Более впечатляюще, однако, динамику доходов дает понять следующая статистика: в 2025 году – 811,5 млн евро, а в 2023 году – 975,2 млн евро. Разница – почти 164 млн евро, увы, никак не объясняется в документе ведущего чиновника самоуправления…

Зато в плане вложений в инфраструктуру предприятий, 2025 год был весьма впечатляющим на фоне всей предыдущей пятилетки – инвестировали целых 197,7 миллиона, что больше, чем в любой иной год.

По дивидендам тоже все выглядит вполне пристойно: за 2025 год выплачены 12,2 миллиона, по сравнению с 7,1 миллиона годом ранее. Общества капитала внесли, тем самым, посильный вклад в бюджет столицы! Более того – по сравнению с первым годом власти «коалиции перемен», 2021-м, разница более чем двукратная: 12,2 млн евро против 6 млн евро.

Кстати, именно при мэре Мартиньше Стакисе, 16 июня 2021 года, было принято решение N 691 «О дивидендах в обществах капитала, в которых у самоуправления государственного города Рига есть решающее влияние», установившее: минимальная прогнозируемая часть прибыли, выплачиваемая дивидендами, составляет 40% от отчетной годовой прибыли общества капитала.

С примечанием: «если в стратегии не указано иное». Так, горводоканалу Rīgas ūdens специальным решением от 29.01.2025, было разрешено выплатить только 30% от прибыли за 2024 год. Оставшиеся же у предприятия денежные средства Рига разрешила направить на реализацию проектов систем отвода сточных вод на Мангальсале и развития системы водопровода и канализации в Дарзини.

Столица дает работу

«Общества капитала самоуправления государственного города Рига способны уравновешивать экономические и общественные цели, соблюдая принципы хорошего управления и ответственной предпринимательской деятельности», – постулирует в своем отчете Я.Ланге.

В 2025 году на предприятиях с муниципальным капиталом трудился 9861 человек (в 2023 – 10016). Некоторое снижение численности персонала сопровождалось плавным ростом оплаты труда, который за прошлый год был на уровне 2,6%, превысив таковой только в 1-й и 2-й городских больницах, для коих было сделано исключение.

Осуществляя управление предприятиями, муниципалитет участвовал в 58 собраниях акционеров. На крупнейшем из них, проходившем на Большой эстраде Межапарка, собрали 110 участников, пригласив также Государственную канцелярию, Совет по конкуренции и прочих экспертов.

Прозрачно, как вода

Минувший год ознаменовался вехой для водопроводчиков Rīgas ūdens – предприятие первым из обществ капитала самоуправлений провело эмиссию облигаций стоимостью 20 миллионов евро. «Оценивается как очень успешная», – констатирует доклад Я.Ланге, со ссылкой на полученную в рейтинговом агентстве Moody’s отметку А3. В прошлом году SIA Rīgas ūdens получило приз Латвийского корпоративного управления – «за выдающуюся культуру управления, прозрачность и целенаправленное движение развития предприятия».

На повестке дня – гораздо большее: «Принимая во внимание регулирование 11-й статьи Закона об окончании приватизации жилых домов государства и самоуправления, который воздействует на обоснованность нынешнего участия самоуправления в домоуправлении Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), досрочно переоценено участие самоуправления в RNP, и, основываясь на проведенной оценке, подготовлен проект решения Рижской Думы о прекращении участия самоуправления государственного города Рига, реорганизации RNP и продаже акций на публичном предложении ценных бумаг, которое необходимо рассмотреть на заседании Рижской Думы».

Тем скептикам, которые сомневаются в транспарентности вышеназванного предприятия, и качестве его управленческих практик, можем указать на все тот же конкурс Латвийского Корпоративного управления, в коем RNP по итогам 2025 года обрел приз в категории «Прыжок в открытость».

«Награда, – отмечается в документе Я.Ланге, – вручена за значимый вклад предприятия в защиту интересов клиентов и укрепление открытости, а также за профессиональные действия, способствующие честной конкуренции в процессах закупок в Латвии».

Порт в тумане

Что же касается бывшего крупнейшего источника доходов столицы, то с ним все непросто. На заседании Кабинета Министров 13 мая 2025 года была принята новая формулировка Закона о портах, которая, соответственно ч. 1 ст. 7, указывает: «Управление порта – это отдельное юридическое лицо публичного права… Таким образом Управления Рижского и Вентспилского портов теперь отдельные юридические лица публичного права, положения о которых утверждает Кабинет Министров».

В I чтении эти поправки прошли парламент 29 мая минувшего года, однако во II чтении, которое должно было осуществляться уже после выборов самоуправления – 19 июня, были… исключены до дальнейшего решения комиссии Сейма.

«В распоряжении самоуправления нет информации о дальнейших решениях комиссии, – констатируется в докладе исполнительного директора Риги. – Соответственно, с поддержанием Сеймом предложенного решения или фактической отменой реформы, принятые самоуправлением решения... будет нужно признать утратившими силу».

Огласите весь список

Соответственно законодательству, критериям коммерческого публичного лица в Риге соответствуют четыре общества капитала:

SIA Rīgas namu pārvaldnieks (домоуправление),

SIA Rīgas ūdens (горводоканал),

SIA Getliņi EKO (вывоз мусора),

AS Rīgas siltums (теплоснабжение).

Остальные же носят характер коммерческого публичного лица, зависящего от публичного лица: