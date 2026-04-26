Премьер Саксонии бьет тревогу: Германия на пороге экономической катастрофы

В мире
Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер из Христианско-демократического союза выразил серьезную обеспокоенность. В интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung он заявил, что Германия погружается в негативную экономическую спираль, чреватую катастрофическими последствиями.

По мнению политика, страна оказалась в нисходящей экономической спирали. «Германия сейчас движется вниз. Всего становится меньше», — подчеркнул Кречмер.

Он выразил глубокую обеспокоенность текущим положением дел. «Мы попадаем в спираль, которая может закончиться катастрофой», — считает премьер-министр.

Кречмер особо отметил, что выбранный Германией курс в экономической и климатической политике ведет к серьезным испытаниям. Он сравнил этот путь с «долиной смерти».

Премьер Саксонии категорически заявил, что промышленность страны не сможет выдержать такое развитие событий. «Германская промышленность на этом пути не выживет», — предупредил он.

В заключение, политик акцентировал внимание на важности доступности энергоресурсов. Он подчеркнул, что энергия ни в коем случае не должна превращаться в «дорогой, дефицитный товар».

