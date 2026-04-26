Хотя многие люди имеют предрасположенность к шизофрении, это расстройство диагностируется не так часто. Но способны ли кошки увеличить вероятность его возникновения?

Вопрос о влиянии кошек на развитие шизофрении не имеет однозначного ответа, так как многое зависит как от образа жизни питомца, так и от индивидуальной предрасположенности человека к этому тяжелому психическому расстройству.

Не занимайтесь самолечением! В наших материалах мы собираем актуальные научные данные и мнения признанных экспертов в области медицины. Однако помните: только врач может поставить диагноз и назначить лечение.

Шизофрения — это одно из серьезных психических расстройств, которое проявляется такими симптомами, как галлюцинации, дезорганизация мышления, уход от реальности и неадекватное поведение. Причиной этого состояния являются нарушения биохимических процессов и функционирования нейронов в головном мозге. Обычно ухудшение связано с генетической предрасположенностью и стрессом, однако его могут усугубить различные заболевания или паразиты.

Как кошки могут повлиять на развитие шизофрении?

Выяснилось, что одним из потенциальных факторов, способствующих развитию шизофрении, могут быть паразиты, переносимые нашими пушистыми друзьями. Toxoplasma gondii, сокращенно T. gondii, — это паразит, обитающий в сыром мясе и некоторых типах почвы. Кошки могут заразиться им, находясь на улице, и затем передать его людям через свои фекалии и лотки. Так, действительно ли владение кошкой повышает риск шизофрении?

Научные исследования по этому вопросу пока не дают однозначных ответов. Несмотря на проведенные эксперименты, ни одно из них не предоставило окончательных и достоверных результатов. В настоящее время существует мнение, что между контактами с уличными кошками и шизофренией есть определенная связь, однако маловероятно, что животные являются основной причиной развития этого расстройства.

В общем, кошки, скорее всего, не вызывают шизофрению у людей. T. gondii, обнаруженный у некоторых кошек, может привести к образованию кист, которые ускоряют ухудшение состояния мозга, но это ухудшение может произойти только у тех, кто уже предрасположен к шизофрении.