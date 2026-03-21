Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кто такой Андреа Кими Антонелли, который выиграл этап «Формулы-1» в 19 лет?

Дата публикации: 21.03.2026
BB.LV
19-летний итальянский гонщик «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», после своей победы на втором этапе сезона-2026 Гран-при Китая вошел в историю «Королевских гонок».

Антонелли стал вторым самым молодым победителем Гран-при «Формулы-1», впервые финишировав на первом месте в возрасте 19 лет и 202 дней.

Рекорд принадлежит 4-кратному чемпиону «Королевских гонок» Максу Ферстаппену из команды «Ред Булл», который впервые победил на Гран-при в возрасте 18 лет и 228 дней в 2016 году в Барселоне в своей первой гонке за австрийский коллектив.

Также примечательно, что победа Антонелли стала первой для итальянцев за 20 лет. В предыдущий раз гимн Италии на гонках «Формулы-1» в честь победителя звучал в марте 2006-го. Тогда Джанкарло Физикелла стал победителем Гран-при Малайзии в составе команды «Рено».

Андреа Кими Антонелли дебютировал в «Формуле-1» в 2025 году. Интересно, что он заменил в команде «Мерседес» легендарного Льюиса Хэмилтона и в 18 лет стал одним из самых молодых пилотов в истории, закрепившихся в этой команде.

#история #Италия #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео