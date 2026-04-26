Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из России — с деньгами: сколько евро и долларов можно перевезти через границу Латвии 6 6933

Наша Латвия
Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Из России — с деньгами: сколько евро и долларов можно перевезти через границу Латвии
ФОТО: LETA

«Какую сумму и в какой валюте (евро, доллары, рубли) можно ввозить из России в Латвию без декларирования?»

Кристине Аугсткалне-Яунберзиня, специалист отдела общественных связей Службы государственных доходов:

– При въезде в Латвийскую Республику из Российской Федерации в пункте пересечения границы любое физическое лицо обязано декларировать наличные деньги, если их сумма равна или превышает эквивалент 10 000 евро. Обязанность декларирования распространяется на каждого человека, который перевозит наличные деньги в любой валюте.

Сумма пересчитывается в евро по обменному курсу Европейского центрального банка, который публикуется в предпоследнюю среду каждого месяца и применяется в течение всего последующего месяца.

Более подробно о декларировании наличных средств можно прочитать на сайте Службы государственных доходов - ЗДЕСЬ

ВАЖНО: согласно санкциям Европейского союза, установлены ограничения на вывоз в направлении Российской Федерации и Республики Беларусь наличных денег — банкнот в официальной валюте государств-членов Европейского союза.

×
Читайте нас также:
#финансы #Латвия #таможня #законы #ограничения #декларирование #Россия
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
8
3
1
2
0
1

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео