«Какую сумму и в какой валюте (евро, доллары, рубли) можно ввозить из России в Латвию без декларирования?»

Кристине Аугсткалне-Яунберзиня, специалист отдела общественных связей Службы государственных доходов:

– При въезде в Латвийскую Республику из Российской Федерации в пункте пересечения границы любое физическое лицо обязано декларировать наличные деньги, если их сумма равна или превышает эквивалент 10 000 евро. Обязанность декларирования распространяется на каждого человека, который перевозит наличные деньги в любой валюте.

Сумма пересчитывается в евро по обменному курсу Европейского центрального банка, который публикуется в предпоследнюю среду каждого месяца и применяется в течение всего последующего месяца.

Более подробно о декларировании наличных средств можно прочитать на сайте Службы государственных доходов.

ВАЖНО: согласно санкциям Европейского союза, установлены ограничения на вывоз в направлении Российской Федерации и Республики Беларусь наличных денег — банкнот в официальной валюте государств-членов Европейского союза.