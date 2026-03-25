Карло Анчелотти рассказал о вакантных местах в сборной Бразилии на чемпионат мира-2026 0 124

Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Карло Анчелотти рассказал о вакантных местах в сборной Бразилии на чемпионат мира-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти перед окончательным объявлением состава на чемпионат мира 2026 года заявил, что у него осталось всего четыре или пять свободных мест в финальном списке.

«Есть четыре или пять свободных мест, в этом смысле у нас много сомнений. Поэтому я вызвал футболистов, которых не очень хорошо знаю. Мне нужен один защитник, два в полузащите и ещё два в нападении. Конкуренция очень высока. Команде повезло, что игроки очень талантливые.

В бразильском футболе никогда не было недостатка в крайних защитниках, у нас были фантастические игроки, но сейчас наблюдается нехватка на этой позиции. У меня нет проблем с тем, чтобы использовать центрального защитника как крайнего.

Самое важное для команды — это баланс. Если у вас есть вингер, который активно поддерживает атаку, вам не нужен крайний защитник, который так же активно атакует. Милитао очень хорошо сыграл с Сенегалом на этой позиции, Маркиньос тоже это делал. В этом составе хочу проверить Ибаньеса. Мы можем найти игроков, которые помогут команде добиться хорошего баланса на поле», — приводит слова Анчелотти ESPN.

На данный момент сборная Бразилии находится в США, где сыграет товарищеский матч с Францией 26 марта, а 1 апреля бразильцы встретятся с командой Хорватии.

#футбол #США #Франция #спорт #чемпионат мира
