Cборная Латвии по хоккею в преддверии чемпионата мира в Швейцарии прошла уже половину пути в плане проверочных игр — из восьми сыграны четыре, в которых наша команда добилась трех побед. В том числе две пришлись на игры в Лахти, где латвийская сборная стала победителем турнира, переиграв соперников из Финляндии (2:1 в овертайме) и Дании (2:1 в серии буллитов). После игры с датчанами один из тренеров команды Лаурис Дарзиньш и защитник Богданс Ходас поделились своими мыслями об этом турнире.

По словам Лауриса Дарзиньша, что тренерский штаб остался доволен увиденным, поскольку игроки выполнили все требования тренерского штаба: «Всегда приятно видеть на табло, что мы забили на один гол больше, чем соперник. Мы довольны — две игры за два дня, мы рады, что смогли сохранить функциональность, учитывая, что датчане накануне не играли, в то время как мы оставили много сил против довольно техничной Финляндии.

Мы поддерживали темп, у нас было хорошее меньшинство, и в итоге довели игру до приятного результата. Игроки проявили характер, то, что мы хотим видеть от них. Это был продуктивный турнир».

Тренер команды считает, что из этого турнира на чемпионат мира надо позаимствовать жажду борьбы и отношение: «В команде сложился хороший коллектив — бывают эпизоды у ворот, и тогда все защищают друг друга. Это такие вещи, которые пригодятся позже на чемпионате мира. Мы определенно на правильном пути, и эти игры это доказали».

В матче с датчанами защитник Богдан Ходас был единственным в составе сборной Латвии, кто забил гол в основное время. Он был особенно рад этому, потому что это был его первый гол за национальную команду: «Забусов в зоне соперника хорошо пошел вверх, и я опустился под него, потому что было свободное пространство. Я не ожидал, что он отдаст мне передачу, но я воспользовался им и просто бросил по воротам».

Защитник признал, что тактика в обеих играх была разной: «Если говорить об обеих играх, то это были две трудные победы. Мы показали хороший характер, и здорово, что мы выиграли обе. Это самое важное, и мы возвращаемся домой с хорошими эмоциями.

Это была другая игра, чем против финнов, которые больше возились с шайбой, но датчане играли так же, как и мы. Сегодня тактически мы были намного лучше, но всегда можно поработать над деталями, чтобы быть идеальными к чемпионату мира».

Команда под руководством главного тренера Харийса Витолиньша теперь сыграет на выезде против сборной Словакии в Братиславе 2 и 3 мая. Завершится этот подготовительный этап играми 6 и 7 мая перед своими болельщиками против сборной Норвегии. Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.