В Латгале весной активизировались перевозчики мигрантов 0 212

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.04.2026
LSM.LV
Изображение к статье: В Латгале весной активизировались перевозчики мигрантов

Весной в приграничных регионах Латгале активизировались перевозчики мигрантов. Пограничники задержали уже более 10 человек, которые пытались на этом заработать.

В среднем в одной автомашине перевозится 4-6 человек, однако в одном случае был задержан микроавтобус, в котором находилось сразу 20 мигрантов.

Заместитель начальника Даугавпилсского управления Государственной пограничной охраны (ГПО) Марис Пукинскис сообщил, что в этом году, когда вновь активизировался поток мигрантов, задержано уже 12 перевозчиков. В Даугавпилсе начато семь уголовных процессов против перевозчиков, а в Лудзенском управлении ГПО - пять, однако наказание не удерживает перевозчиков от этого промысла. "Еще печальнее то, что многие перевозчики не осознают последствий таких преступлений - только позже в разговоре выясняется, что люди не знали об ответственности", - отметил Пукинскис.

Перевозка мигрантов тщательно планируется - изучаются маршруты, организуется дальнейшая транспортировка. Каждый водитель получает указания в режиме реального времени - координаты перевозчикам отправляются постепенно, а пункт назначения становится известен только в последний момент. В ГПО не отрицают, что в некоторых случаях перевозчикам удается вывезти мигрантов из Латвии, но здесь на помощь приходят литовские коллеги. "На основе предоставленной нами информации они проводят задержания. В этом году таким образом были задержаны три перевозчика", - сообщил Пукинскис.

#Литва #Латвия #преступность #мигранты
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &
Изображение к статье: Обломки российского беспилотника впервые повредили объекты в Румынии
В мире
Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Мировой порядок рухнул: как война в Украине изменила глобальную расстановку сил
В мире
1
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &

