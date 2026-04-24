Американский военный сделал ставки на платформе Polymarket, зная о планах по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Солдату грозит многолетний тюремный срок.
Министерство юстиции США предъявило обвинение американскому военнослужащему, который, по версии следствия, заработал свыше 400 тыс. долларов на платформе для прогнозов Polymarket, используя секретные сведения о планах ареста венесуэльского лидера Николаса Мадуро, следует из сообщения Минюста, обнародованного в четверг, 23 апреля. 38-летний солдат, по данным ведомства, участвовал в американской военной операции против Венесуэлы в начале января.
Согласно материалам обвинения, военнослужащий поставил около 33 тыс. долларов в том числе на то, что в конце января Мадуро уже не будет у власти и что американские войска будут задействованы в Венесуэле. Выигрыш составил почти 410 тыс. долларов. Polymarket работает по принципу биржевых контрактов: пользователи делают ставки на наступление тех или иных событий.
Попытка замести следы
Подозрительно успешная ставка привлекла внимание еще в январе, и теперь обвинение может раскрыть, кто именно стоял за ней. Солдату вменяется в вину нарушение запрета на использование непубличной государственной информации в коммерческих целях - ему грозит в совокупности несколько десятилетий лишения свободы.
По данным обвинения, военнослужащий вывел выигрыш через криптовалютный счет за рубежом и попросил Polymarket закрыть его аккаунт, чтобы скрыть свою личность.
Спорные платформы
Polymarket и другая платформа - Kalshi - вызывают острые споры в США. Ряд штатов пытается регулировать их как букмекерские сервисы. Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC (Commodity Futures Trading Commission) настаивает на том, что это биржи, и считает их своей юрисдикцией. Именно CFTC подала иск против военнослужащего.
Николас Мадуро был задержан американскими военными в столице Венесуэлы Каракасе в начале января и переправлен в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения, в том числе в "наркотерроризме".
