Министерство юстиции США предъявило обвинение американскому военнослужащему, который, по версии следствия, заработал свыше 400 тыс. долларов на платформе для прогнозов Polymarket, используя секретные сведения о планах ареста венесуэльского лидера Николаса Мадуро, следует из сообщения Минюста, обнародованного в четверг, 23 апреля. 38-летний солдат, по данным ведомства, участвовал в американской военной операции против Венесуэлы в начале января.

Согласно материалам обвинения, военнослужащий поставил около 33 тыс. долларов в том числе на то, что в конце января Мадуро уже не будет у власти и что американские войска будут задействованы в Венесуэле. Выигрыш составил почти 410 тыс. долларов. Polymarket работает по принципу биржевых контрактов: пользователи делают ставки на наступление тех или иных событий.

Попытка замести следы

Подозрительно успешная ставка привлекла внимание еще в январе, и теперь обвинение может раскрыть, кто именно стоял за ней. Солдату вменяется в вину нарушение запрета на использование непубличной государственной информации в коммерческих целях - ему грозит в совокупности несколько десятилетий лишения свободы.

По данным обвинения, военнослужащий вывел выигрыш через криптовалютный счет за рубежом и попросил Polymarket закрыть его аккаунт, чтобы скрыть свою личность.

Спорные платформы

Polymarket и другая платформа - Kalshi - вызывают острые споры в США. Ряд штатов пытается регулировать их как букмекерские сервисы. Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC (Commodity Futures Trading Commission) настаивает на том, что это биржи, и считает их своей юрисдикцией. Именно CFTC подала иск против военнослужащего.

Николас Мадуро был задержан американскими военными в столице Венесуэлы Каракасе в начале января и переправлен в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения, в том числе в "наркотерроризме".