США обозначили курс: Сербии указали на «западное будущее» 6 640

Дата публикации: 24.04.2026
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем заявил в соцсети Х, что стратегический путь балканской страны должен быть проложен на Запад.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер четко обозначил стратегический вектор Сербии. Он заявил, что будущее балканской страны неразрывно связано с Западом. Это заявление прозвучало в соцсети Х после его встречи с Президентом Сербии Александром Вучичем.

Уитакер охарактеризовал состоявшуюся встречу как весьма продуктивную. По его словам, она ознаменовала начало новой эры в отношениях между Соединенными Штатами и Сербией. Дипломат также настоятельно предостерег Президента Вучича от сотрудничества с "ненадежными партнерами".

Важное заявление Уитакера

В своем сообщении Уитакер дословно подчеркнул следующее:

«Конструктивная встреча с президентом Вучичем по запуску новой эпохи в отношениях США и Сербии. Мы ценим роль Сербии в региональной стабильности и с нетерпением ждем совместных учений Сербии и НАТО в мае. Но я ясно дал понять: сотрудничество Сербии в сфере обороны и безопасности с ненадежными партнерами создает долгосрочные стратегические зависимости, от которых трудно избавиться, и осложняет будущее сотрудничество. Для современного, ориентированного на будущее партнерства стратегическое будущее Сербии должно быть связано с Западом. Безопасность зависит от выбора правильных партнеров».

