Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер четко обозначил стратегический вектор Сербии. Он заявил, что будущее балканской страны неразрывно связано с Западом. Это заявление прозвучало в соцсети Х после его встречи с Президентом Сербии Александром Вучичем.

Уитакер охарактеризовал состоявшуюся встречу как весьма продуктивную. По его словам, она ознаменовала начало новой эры в отношениях между Соединенными Штатами и Сербией. Дипломат также настоятельно предостерег Президента Вучича от сотрудничества с "ненадежными партнерами".

Важное заявление Уитакера

В своем сообщении Уитакер дословно подчеркнул следующее:

«Конструктивная встреча с президентом Вучичем по запуску новой эпохи в отношениях США и Сербии. Мы ценим роль Сербии в региональной стабильности и с нетерпением ждем совместных учений Сербии и НАТО в мае. Но я ясно дал понять: сотрудничество Сербии в сфере обороны и безопасности с ненадежными партнерами создает долгосрочные стратегические зависимости, от которых трудно избавиться, и осложняет будущее сотрудничество. Для современного, ориентированного на будущее партнерства стратегическое будущее Сербии должно быть связано с Западом. Безопасность зависит от выбора правильных партнеров».