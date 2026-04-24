Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рецепт сырного супа с фрикадельками (ВИДЕО)

Еда и рецепты
Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
Уникальный рецепт супа с фрикадельками от Ирины Федотовой, который обязательно стоит попробовать.

 

Добавив всего два плавленых сырка, привычный суп с фрикадельками обретает удивительно нежный сливочный вкус.

Ингредиенты:

плавленые сырки - 2 штуки (я использую "Янтарный")
фарш - 350 грамм (у меня смесь говядины и свинины)
картофель - 3-4 штуки
соль, перец
оливковое масло - 1 ст. ложка
1 яйцо
репчатый лук - 1 головка
1 морковь (для зажарки)
репчатый лук - 1 головка (для зажарки)
растительное масло

Приготовление:

1. Очищаем картофель, нарезаем его небольшими кубиками и помещаем в подсоленную воду, ставим на огонь.

2. Пока картофель варится, займёмся подготовкой фарша.

3. Фарш можно использовать любой, добавляем в него соль, перец, мелко нарезанный репчатый лук и немного оливкового масла, яйцо, тщательно перемешиваем и формируем небольшие фрикадельки.

4. Опускаем фрикадельки в суп и продолжаем варить, периодически снимая пену.

5. В это время готовим зажарку: мелко нарезаем лук и натираем морковь на тёрке. Обжариваем на небольшом количестве растительного масла.

6. Измельчаем два плавленых сырка.

7. Добавляем зажарку и сырки в суп, варим ещё немного и добавляем рис. Готовим до полной готовности риса, примерно 10 минут.

8. Разливаем суп по тарелкам, посыпаем свежемолотым чёрным перцем и укропом (по желанию).

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео