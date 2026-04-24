Уникальный рецепт супа с фрикадельками от Ирины Федотовой, который обязательно стоит попробовать.
Добавив всего два плавленых сырка, привычный суп с фрикадельками обретает удивительно нежный сливочный вкус.
Ингредиенты:
плавленые сырки - 2 штуки (я использую "Янтарный")
фарш - 350 грамм (у меня смесь говядины и свинины)
картофель - 3-4 штуки
соль, перец
оливковое масло - 1 ст. ложка
1 яйцо
репчатый лук - 1 головка
1 морковь (для зажарки)
репчатый лук - 1 головка (для зажарки)
растительное масло
Приготовление:
1. Очищаем картофель, нарезаем его небольшими кубиками и помещаем в подсоленную воду, ставим на огонь.
2. Пока картофель варится, займёмся подготовкой фарша.
3. Фарш можно использовать любой, добавляем в него соль, перец, мелко нарезанный репчатый лук и немного оливкового масла, яйцо, тщательно перемешиваем и формируем небольшие фрикадельки.
4. Опускаем фрикадельки в суп и продолжаем варить, периодически снимая пену.
5. В это время готовим зажарку: мелко нарезаем лук и натираем морковь на тёрке. Обжариваем на небольшом количестве растительного масла.
6. Измельчаем два плавленых сырка.
7. Добавляем зажарку и сырки в суп, варим ещё немного и добавляем рис. Готовим до полной готовности риса, примерно 10 минут.
8. Разливаем суп по тарелкам, посыпаем свежемолотым чёрным перцем и укропом (по желанию).
