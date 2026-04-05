Стало известно, какую премию затребовали игроки сборной Италии в стыковых матчах ЧМ-2026 0 184

Спорт
Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Игроки сборной Италии перед квалификационным матчем ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины обратились к местной Федерации футбола с требованием выплатить индивидуальные бонусы в размере десяти тысяч евро каждому.

Об этом сообщает La Repubblica.

Однако Итальянская федерация отклонила финансовые требования футболистов до начала встречи. В итоге матч, состоявшийся 31 марта, завершился вничью 1:1, а в серии пенальти итальянцы уступили со счётом 1:4. Это поражение лишило команду путёвки в финальную стадию ЧМ-2026.

«Скуаддра адзурра» в третий раз подряд не смогла выйти в финальную стадию чемпионата мира. Ранее национальная команда не смогла отобраться на турниры 2018 и 2022 года.

