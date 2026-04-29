Bloomberg: ЕС хочет ужесточить условия выдачи кредита Киеву

Дата публикации: 29.04.2026
Евросоюз размышляет над тем, чтобы сделать введение в Украине непопулярного налога для бизнеса условием для получения ею части выплат из пакета макроэкономической помощи, пишет bb.lv со ссылкой на агентство Bloomberg.

Европейский Союз обдумывает возможность привязать предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро к более строгим условиям, сообщило в среду, 29 апреля, агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, речь идет, в частности, о непопулярных изменениях в украинском налоговом законодательстве для бизнеса, которые Евросоюз может сделать условием для перечисления части выплат. Соответствующий план в настоящее время обсуждает Еврокомиссия, следует из публикации. Изменения могут повлиять на возможность Киева получить 8,4 млрд евро в рамках так называемой макроэкономической помощи, которая позволит Украине вести дальнейшую оборонительную борьбу против России, указывают авторы.

Долгожданный кредит ЕС для Украины

Рассчитанный на 2026-2027 годы кредит в размере 90 млрд евро для Украины был согласован еще в декабре 2025-го, был долгое время заблокирован уходящим правительством Венгрии. Петер Мадьяр пообещал прекратить блокировку, добавив, что Будапешт сам не планирует участвовать в выделении денег. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 21 апреля сообщил, что Брюссель рассчитывает выплатить первый транш к концу мая - началу июня.

Снятие венгерской блокировки открывает путь к реализации программы, однако появление дополнительных требований может замедлить процесс. При этом для Украины получение средств остаётся критически важным на фоне продолжающейся войны.

Таким образом, как пишет bb.lv, дальнейшая судьба кредита будет зависеть от готовности украинских властей идти на реформы и от того, насколько быстро Брюссель и Киев смогут согласовать окончательные условия финансирования.

