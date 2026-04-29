Брюссель подает в суд на Венгрию по поводу налога на розничную торговлю

В мире
Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV
Еврокомиссия (ЕК) подает в Суд ЕС на правительство Венгрии из-за обострившегося спора с Будапештом по поводу налога на розничную торговлю, рассказывает bb.lv со ссылкой на FT.

Еврокомиссия на этой неделе передает в Суд ЕС иск против правительства Венгрии. Причина — затяжной конфликт вокруг налога на розничную торговлю. Этот шаг совпадает с моментом, когда будущий премьер Петер Мадьяр, который займет пост в мае, пытается наладить отношения с Брюсселем. О ситуации пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным FT, ЕК «передаст вопрос о венгерском налоге на розничную торговлю на рассмотрение европейского суда». В Брюсселе остаются нерешенные юридические претензии к законам, принятым при уходящем премьере Викторе Орбане.

Крупные ритейлеры давно жалуются: этот налог «фактически уничтожает их прибыль». Среди недовольных — австрийская компания Spar. Она обвинила венгерские власти в нарушении законодательства ЕС, говорится в публикации. «Обращение в суд по поводу режима розничного налога в отношении Венгрии стало бы ключевым шагом в борьбе с незаконными ограничениями в розничной торговле, — заявил FT генеральный директор Spar Ханс К. Райш. — Дискриминационные ограничения в розничной торговле в Венгрии, такие как этот налог, оборачиваются для нас убытками».

После победы партии «Тиса» на парламентских выборах Еврокомиссия передала лидеру движения Петеру Мадьяру список из 27 пунктов. В нем перечислены шаги по укреплению демократии и верховенства права. Без их выполнения Венгрия не получит доступ к замороженным средствам из бюджета и спецфондов ЕС. Мадьяр пообещал выполнить требования как можно быстрее. Его изберут премьером на первом заседании парламента нового созыва 9 мая. Кандидатов на ключевые посты в правительстве он уже назвал.

Иск Еврокомиссии против Венгрии — это не просто спор о налоге, а очередной эпизод затяжного конфликта Будапешта с Брюсселем по вопросам правил игры и соблюдения норм ЕС. Решение передать дело в Суд ЕС сигнализирует: терпение европейских институтов на исходе, а юридическое давление будет только усиливаться.

Для будущего премьера Петера Мадьяра ситуация становится проверкой на политическую состоятельность. С одной стороны — необходимость быстро нормализовать отношения с ЕС и разблокировать финансирование, с другой — наследие прежней политики, уже ставшее предметом судебных разбирательств, пишет bb.lv.

Светлана Зубова
