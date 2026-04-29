Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

План есть, уверенности нет: как Латвия готовится к кризисной медицине 0 174

Дата публикации: 29.04.2026
LETA
Изображение к статье: План есть, уверенности нет: как Латвия готовится к кризисной медицине
ФОТО: pixabay

Готовность латвийской системы здравоохранения к потенциальным кризисным ситуациям постепенно улучшается, но остается ряд нерешенных вопросов - например, участие семейных врачей, наличие лекарств и обеспечение функционирования больниц, пишут общественные СМИ.

Это обсуждалось во вторник в подкомиссии Сейма по общественному здравоохранению. До сих пор нет полной ясности о том, как будет функционировать система здравоохранения в кризисных ситуациях, поскольку некоторые решения только еще разрабатываются.

Организация медицинской помощи в кризисных условиях определяется Национальным планом по медицине катастроф, который был обновлен и повторно утвержден только в прошлом месяце. В плане описано, как больницы должны реагировать в случае кризиса, описан их потенциал, оборот информации, а также предусмотрено обучение работе в чрезвычайных ситуациях.

Часть этой информации - секретная.

Как заявили ответственные должностные лица в подкомиссии Сейма, при подготовке к потенциальным кризисным ситуациям учитывается и опыт Украины. Это означает, что больницы должны быть оснащены генераторами и максимально устойчивы к возможным ударам.

Свою готовность к кризисам оценивают сами больницы, и с учетом этих самооценок Министерство обороны выберет некоторые из них. На заседании обсуждались и возможные слабые места системы - например, как люди смогут получать лекарства в кризисной ситуации. Как рассказал эксперт Министерства здравоохранения по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям Юрис Раудовс, в случае кризиса сохранится обычная возможность приобретать лекарства в аптеках, а в случае сбоев помогут местные комиссии по гражданской обороне.

Депутат Ингрида Цирцене отреагировала на это вопросом о том, какое отношение самоуправления имеют к выдаче рецептов или лекарств. По ее мнению, к этому должны быть привлечены семейные врачи - необходимо заранее выяснить, какие семейные врачи готовы работать в кризисных условиях. Раудовс заявил, что планируется сотрудничество комиссий по гражданской обороне с семейными врачами, на что Цирцене ответила, что это будет излишне сложная система.

Председатель правления Ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс сказал, что он и коллеги не чувствуют себя достаточно вовлеченными, что вызывает беспокойство. Дзалбс сказал: "Мы сильно сомневаемся, что в критической ситуации больницы вместе с Службой неотложной медицинской помощи (СНМП) смогут взять на себя все функции здравоохранения, полностью исключая первичную медицинскую помощь".

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео