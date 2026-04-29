52-летняя Пенелопа Крус снялась для майского номера испанского журнала S Moda (приложение к газете El País). Снимки были опубликованы в Instagram.

На обложке Пенелопа позирует в многослойном образе от Chanel: классический клетчатый жакет, голубая рубашка в полоску и свитер с ярким орнаментом.

Также актриса примерила роскошное вечернее платье Chanel с пышной юбкой в изумрудных и черных тонах.

В интервью изданию Пенелопа заявила, что у ее детей, 15-летнего Лео и 12-летней Луны, до сих пор нет аккаунтов в соцсетях и личных смартфонов. Она считает это «жестоким экспериментом над психикой подростков». «Если они захотят стать публичными людьми, когда вырастут — это будет их выбор. Но сейчас я обязана защитить их право быть просто детьми», — заявила заявила.