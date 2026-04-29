Объявлен прием заявок на участие в XIII-м конкурсе молодых исполнителей классической музыки «Таланты Инессы Галанте» 0 45

Культура &
Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV
Фото: Ieva Makare

Фото: Ieva Makare

Стартует самый престижный латвийский конкурс молодых исполнителей классической музыки «Таланты Инессы Галанте», ежегодно проводимый «Фондом Инессы Галанте» в сотрудничестве с преподавательским составом Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола и при поддержке значимых партнеров и меценатов.

К участию приглашаются вокалисты и инструменталисты со всего мира, играющие на клавишных, струнных, духовых либо ударных инструментах. Заявки могут подавать также лауреаты и участники конкурсов прошлых лет. Видео музыкальных выступлений и анкеты претендентов принимаются на официальном сайте конкурса www.inesesgalantestalanti.lv до 19 октября. Участие бесплатное.

Конкурс традиционно пройдет в 2 этапа: в первом туре жюри будет оценивать видео-заявки участников и 1 ноября объявит исполнителей, прошедших в финал. 2 ноября на официальном сайте проекта начнется публичное голосование, которое определит победителя в номинации «Зрительская симпатия». Финал конкурса и награждение лауреатов состоится 28 ноября в Малом зале к/з Dzintari.

Лауреатов конкурса «Таланты Инессы Галанте» ждут денежные премии, стипендии, мастер классы с именитыми артистами, и другие ценные награды от партнеров проекта и меценатов.

Благотворительный фонд Nākotnes Atbalsta fonds (Фонд поддержки будущего), основанный банком Rietumu, поддерживает конкурс с момента его основания. Благодаря этому сотрудничеству лауреаты в каждой категории получат премии: 200 евро за третье место, 300 евро за второе место, и победители получат денежную премию в размере 400 евро. Также денежные вознаграждения в размере 100 евро получают педагоги обладателей первых мест в каждой категории.

«Каждый год приятно видеть, как в Латвии растёт и развивается так много талантливых и целеустремлённых молодых музыкантов. Сотрудничество с Фондом Инессы Галанте для нас особенно ценно, поскольку это возможность быть рядом с молодыми талантами в начале их пути, поддерживать их и вдохновлять верить в себя. Со временем конкурс стал платформой, где молодые артисты могут не только продемонстрировать своё мастерство, но и получить опыт, профессиональную поддержку и импульс для дальнейшего роста. Нам приятно быть частью этой истории. Призываю молодых исполнителей воспользоваться этой возможностью и подать заявку на конкурс. Иногда именно один смелый шаг может стать началом большого и значимого пути», - говорит Инга Шина, председатель правления фонда “Nākotnes Atbalsta fonds”.

Победа в конкурсе открывает прекрасные возможности – молодые исполнители получают приглашение к участию в ежегодных музыкальных событиях, организуемых фондом Инессы Галанте, среди которых концерты «Рождественская прелюдия», события в рамках международной премии “Baltijas Balva / Baltic Awards” и другие престижные мероприятия.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на cайте www.inesesgalantestalanti.lv

За актуальной информацией следите на официальной странице конкурса в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/InesesGalantesTalanti/

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!
Изображение к статье: Фото: Europol.
ЧП и криминал
Изображение к статье: В США в пассажирский самолет над аэропортом мог врезаться дрон
В мире
Изображение к статье: Апрель заканчивается дождём: местами возможен мокрый снег
Наша Латвия
Изображение к статье: Закупочная цена на сырое молоко резко падает, но в магазинах дешевле не станет. Почему так?
Бизнес
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!
Изображение к статье: Фото: Europol.
ЧП и криминал

