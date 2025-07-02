Baltijas balss logotype

Нетипичная жара в Европе связана с глобальным потеплением, но лишь отчасти - ученые 0 598

Техно
Дата публикации: 02.07.2025
Euronews
Нетипичная жара в Европе связана с глобальным потеплением, но лишь отчасти - ученые

Текущая неделя отмечена рекордной жарой сразу в нескольких странах Европы. Эксперты предупреждают, что такой зной становится новой нормой. "Экстремальная жара больше не редкость", - подтвердил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Аномальная жара - итог закрепления над европейской территорией теплового купола: это область высокого давления, под которой горячий воздух буквально консервируется между поверхностью земли и верхними слоями атмосферы.

Ученые предостерегают от прямого увязывания отдельных погодных явлений с глобальным потеплением, утверждая, что феномены типа теплового купола происходят и вне климатических изменений. Одновременно они согласны, что изменение климата приводит к учащению, усилению и увеличению продолжительности тепловых волн, которые могут иметь тяжелые последствия для здоровья людей.

Жара никуда не денется

Исследователи Carbon Brief свели воедино все опубликованные научные работы, в которых описано, как изменение климата повлияло на экстремальные погодные условия. Анализ охватывает 116 связанных с жарой эпизодов, из них 95% признаны экспертами усиленными глобальным изменением климата.

По оценкам ученых из World Weather Attribution, вероятность июньской жары сегодня примерно в десять раз выше, чем в доиндустриальную эпоху. По другим данным, атмосферные явления, вызывающие тепловые волны, почти утроились по силе и продолжительности с 1950-х годов.

Тепловые волны определяются как длительный период - обычно не менее трех дней - более высоких, чем обычно, температур. Важно, что пороговые температуры для тепловой волны различаются между странами и даже между регионами в границах одного государства. Например, в Афинах тепловая волна начинается с 39°C. В Хельсинки для выполнения этого условия нужны всего 25°C.

Валерио Лукарини, климатолог из Университета Лестера, объясняет, что отклонения от ожидаемых погодных условий стали гораздо "постоянными". "Поскольку динамика в атмосфере меняется, повышается вероятность возникновения так называемых блокированных потоков", - объясняет он, имея в виду устойчивые зоны высокого давления, которые приводят к длительной жаре.

Согласно исследованию, проведенному профессором Лукарини и группой европейских ученых для ClimaMeter, европейские тепловые волны потенциально могут быть на 2,5°C жарче - именно из-за изменения климата под влиянием человека.

"В настоящее время мы наблюдаем рекордную континентальную жару, она мощнее, чем могла бы быть именно из-за изменения климата", - заявила Euronews Самата Берджесс, заместитель директора Службы изменения климата ЕС "Коперник". Берджесс добавила, что периоды экстремальной жары в начале и конце летнего периода становятся все типичнее, продлевая время года, когда существует риск получить сильный тепловой стресс.

Европа особенно уязвима

Европа - самый быстрорастущий континент, где средняя температура повышается примерно на 0,5°C за десятилетие по сравнению с 0,2°C в остальном мире.

По данным Европейского регионального климатического центра Всемирной метеорологической организации (ВМО), из 30 наиболее сильных тепловых волн, которые обрушатся на Европу в период с 1950 по 2023 год, 23 произошли после 2000 года.

Ученые также считают, что Южная Европа и Средиземноморье особенно подвержены риску из-за своего географического положения между сухими субтропиками Северной Африки и более влажными районами Северной Европы.

В исследовании 2020 года делается вывод, что это приводит к необычно высокому приземному давлению над Средиземным морем, а также к поступлению горячего и сухого воздуха из Сахары в Марокко и юго-западную Европу.

Ученые также говорят, что изменение поведения струйного течения воздуха - быстрого дивжения огибающего планету с запада на восток, - может объяснить, почему Европа и Северная Америка все чаще подвергаются тепловым волнам, которые порой происходят одновременно.

Явление, известное как "двойное струйное течение" - когда воздушный поток разделяется, оставляя горячий воздух над континентом, - в значительной степени ответственно за рост числа тепловых волн в Западной Европе, заявили немецкие исследователи в 2022 году.

А что в воде?

Суша в Европе прогревается быстрее, чем океан, но в Средиземном море в настоящее время наблюдаются рекордные емпературы поверхности моря, в том числе в июне.

"Когда морская вода теплая, она больше испаряется и нагревает атмосферу над ней. А с этим испарением генерируется больше потенциальной энергии для штормов. Таким образом, существует обратная связь между атмосферой и океаном", - пояснила Саманта Берджесс.

Далеко идущие последствия

По оценкам, холодная погода вызывает в Европе в десять раз больше смертей, чем жара. Однако изменение климатических условий может привести к росту смертности от теплового стресса. По оценкам Еврокомиссии, без мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним число погибших от экстремальной жары в странах Европейского союза и Великобритании может увеличиться в тридцать раз к концу столетия.

РЕКЛАМА

Ожидается, что к тому же времени смертность от жары в южной Европе будет в 9,3 раза чаще, чем в северной, в то время как сейчас она в шесть раз чаще. Жара может спровоцировать и другие экстремальные погодные явления, такие как субтропические штормы, засуха и лесные пожары.

Читайте нас также:
#климат #наука #погода
0
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Во время Праздника песни и танца в Межапарке состоялась премьера скутера неотложки
Во время Праздника песни и танца в Межапарке состоялась премьера скутера неотложки
Аэропорты на Земле могут привести к нам разумных инопланетян: что обнаружили ученые
Аэропорты на Земле могут привести к нам разумных инопланетян: что обнаружили ученые
Победа ученых КНР: человеческое сердце в эмбрионе свиньи билось 21 день
Маленькие поросятки несут человечеству благую весть. Иконка видео
Старше Солнечной системы: к нам прибыла новая межзвездная комета
Иконка видео
Microsoft спешно бежит из одной из крупнейших стран мира после 25 лет работы
Microsoft спешно бежит из одной из крупнейших стран мира после 25 лет работы 800
Найден «убедительный аналог» Земли
Найден «убедительный аналог» Земли 1 505
Изображение: NASA / JPL-Caltech / Wikimedia
Открыты живущие десятки миллиардов лет обитаемые миры 456
Ученые написали биографию древнего египтянина по ДНК из зуба
Ученые написали биографию древнего египтянина по ДНК из зуба 379

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 0
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 13
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 40
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 33
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 79
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 59
Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 0
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 13
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 40

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео