Нетипичная жара в Европе связана с глобальным потеплением, но лишь отчасти - ученые

Текущая неделя отмечена рекордной жарой сразу в нескольких странах Европы. Эксперты предупреждают, что такой зной становится новой нормой. "Экстремальная жара больше не редкость", - подтвердил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Аномальная жара - итог закрепления над европейской территорией теплового купола: это область высокого давления, под которой горячий воздух буквально консервируется между поверхностью земли и верхними слоями атмосферы.

Ученые предостерегают от прямого увязывания отдельных погодных явлений с глобальным потеплением, утверждая, что феномены типа теплового купола происходят и вне климатических изменений. Одновременно они согласны, что изменение климата приводит к учащению, усилению и увеличению продолжительности тепловых волн, которые могут иметь тяжелые последствия для здоровья людей.

Жара никуда не денется

Исследователи Carbon Brief свели воедино все опубликованные научные работы, в которых описано, как изменение климата повлияло на экстремальные погодные условия. Анализ охватывает 116 связанных с жарой эпизодов, из них 95% признаны экспертами усиленными глобальным изменением климата.

По оценкам ученых из World Weather Attribution, вероятность июньской жары сегодня примерно в десять раз выше, чем в доиндустриальную эпоху. По другим данным, атмосферные явления, вызывающие тепловые волны, почти утроились по силе и продолжительности с 1950-х годов.

Тепловые волны определяются как длительный период - обычно не менее трех дней - более высоких, чем обычно, температур. Важно, что пороговые температуры для тепловой волны различаются между странами и даже между регионами в границах одного государства. Например, в Афинах тепловая волна начинается с 39°C. В Хельсинки для выполнения этого условия нужны всего 25°C.

Валерио Лукарини, климатолог из Университета Лестера, объясняет, что отклонения от ожидаемых погодных условий стали гораздо "постоянными". "Поскольку динамика в атмосфере меняется, повышается вероятность возникновения так называемых блокированных потоков", - объясняет он, имея в виду устойчивые зоны высокого давления, которые приводят к длительной жаре.

Согласно исследованию, проведенному профессором Лукарини и группой европейских ученых для ClimaMeter, европейские тепловые волны потенциально могут быть на 2,5°C жарче - именно из-за изменения климата под влиянием человека.

"В настоящее время мы наблюдаем рекордную континентальную жару, она мощнее, чем могла бы быть именно из-за изменения климата", - заявила Euronews Самата Берджесс, заместитель директора Службы изменения климата ЕС "Коперник". Берджесс добавила, что периоды экстремальной жары в начале и конце летнего периода становятся все типичнее, продлевая время года, когда существует риск получить сильный тепловой стресс.

Европа особенно уязвима

Европа - самый быстрорастущий континент, где средняя температура повышается примерно на 0,5°C за десятилетие по сравнению с 0,2°C в остальном мире.

По данным Европейского регионального климатического центра Всемирной метеорологической организации (ВМО), из 30 наиболее сильных тепловых волн, которые обрушатся на Европу в период с 1950 по 2023 год, 23 произошли после 2000 года.

Ученые также считают, что Южная Европа и Средиземноморье особенно подвержены риску из-за своего географического положения между сухими субтропиками Северной Африки и более влажными районами Северной Европы.

В исследовании 2020 года делается вывод, что это приводит к необычно высокому приземному давлению над Средиземным морем, а также к поступлению горячего и сухого воздуха из Сахары в Марокко и юго-западную Европу.

Ученые также говорят, что изменение поведения струйного течения воздуха - быстрого дивжения огибающего планету с запада на восток, - может объяснить, почему Европа и Северная Америка все чаще подвергаются тепловым волнам, которые порой происходят одновременно.

Явление, известное как "двойное струйное течение" - когда воздушный поток разделяется, оставляя горячий воздух над континентом, - в значительной степени ответственно за рост числа тепловых волн в Западной Европе, заявили немецкие исследователи в 2022 году.

А что в воде?

Суша в Европе прогревается быстрее, чем океан, но в Средиземном море в настоящее время наблюдаются рекордные емпературы поверхности моря, в том числе в июне.

"Когда морская вода теплая, она больше испаряется и нагревает атмосферу над ней. А с этим испарением генерируется больше потенциальной энергии для штормов. Таким образом, существует обратная связь между атмосферой и океаном", - пояснила Саманта Берджесс.

Далеко идущие последствия

По оценкам, холодная погода вызывает в Европе в десять раз больше смертей, чем жара. Однако изменение климатических условий может привести к росту смертности от теплового стресса. По оценкам Еврокомиссии, без мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним число погибших от экстремальной жары в странах Европейского союза и Великобритании может увеличиться в тридцать раз к концу столетия.

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Ожидается, что к тому же времени смертность от жары в южной Европе будет в 9,3 раза чаще, чем в северной, в то время как сейчас она в шесть раз чаще. Жара может спровоцировать и другие экстремальные погодные явления, такие как субтропические штормы, засуха и лесные пожары.