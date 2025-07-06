Baltijas balss logotype

Эра дешевых авто в Латвии уходит? Даже старые машины могут сильно подорожать 4 4533

Дата публикации: 06.07.2025
Эра дешевых авто в Латвии уходит? Даже старые машины могут сильно подорожать

Как сообщает ряд СМИ, в ЕС готовят настоящую революция на авторынке. Совет ЕС поддержал новый документ, в котором прописаны кардинальные реформы, касающиеся машин.

Цель документа – сделать ЕС климатически нейтральной, чистой и безотходной экономикой, где управление ресурсами оптимизировано, а загрязнение сведено к минимуму. Одно из нововведений, которое прописано в новом документе, касается авто. В частности, в ЕС намерены ввести цифровой паспорт транспортного средства.

В него будут вносить все возможные данные, которые касаются машины: дату выпуска, пробег, прохождение техосмотров, данные об утилизации и даже состав материалов кузова. Документ будет обновляться каждый раз при смене владельца.

Есть пункт также о подержанных машинах, который повлияет на их цену. Согласно документу, владелец авто должен будет доказать, что его транспортное средство пригодно для движения. К этому процессу придется подойти серьезно: провести видеофиксацию, получить заключение экспертов и документы о техсостоянии.

Что касается новых транспортных средств, то тут для производителей готовится ряд новых правил. Они должны будут учитывать степень переработки используемого пластика, подходить более ответственно к производству электрических батарей для машин и использовать экологичные материалы. Разумеется, все это значительно повлияет на конечную цену авто. Автоэксперты прогнозируют, что время дешевых авто в Европе подходит к концу.

Новым документом также ограничивается круг транспортных средств, которые пригодны для экспорта. Власти ЕС намерены разрешать продавать в третьи страны "технически исправные" машины, а для этого потребуются новые документы, проверки и цифровые базы.

  • IO
    Iljuha Oblomоv
    8-го июля

    Давно всем понятно, что зелёная тема-это ширма!!!!! Чтобы обобрать народ..... Но карманы не бездонны... Рано или поздно-вам народ объяснит, КУДА ВАЛИТЬ ВАМ....

    26
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    7-го июля

    Похоже что экономики ЕвроЗоны пришел реальный писец. Браво Украина!

    65
    10
  • З
    Злой
    7-го июля

    15- ти летняя под 6000 евро и больше и не в зелёных дело, до 2019 года такая же 15 летка стоила 2500-2700, потом резко вверх цена, а ещё немного раньше к таким даже не подходили- 14-ти летняя с германии 1900 и никто не подходил и не звонил.

    31
    3
  • Д
    Дед
    7-го июля

    А может уже пора эту всю зеленую хрень завязывать и прекратить голосовать за всяких зеленых и тех, кто вместо работы предлагает экологию.

    74
    3
