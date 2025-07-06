Эра дешевых авто в Латвии уходит? Даже старые машины могут сильно подорожать

Как сообщает ряд СМИ, в ЕС готовят настоящую революция на авторынке. Совет ЕС поддержал новый документ, в котором прописаны кардинальные реформы, касающиеся машин.

Цель документа – сделать ЕС климатически нейтральной, чистой и безотходной экономикой, где управление ресурсами оптимизировано, а загрязнение сведено к минимуму. Одно из нововведений, которое прописано в новом документе, касается авто. В частности, в ЕС намерены ввести цифровой паспорт транспортного средства.

В него будут вносить все возможные данные, которые касаются машины: дату выпуска, пробег, прохождение техосмотров, данные об утилизации и даже состав материалов кузова. Документ будет обновляться каждый раз при смене владельца.

Есть пункт также о подержанных машинах, который повлияет на их цену. Согласно документу, владелец авто должен будет доказать, что его транспортное средство пригодно для движения. К этому процессу придется подойти серьезно: провести видеофиксацию, получить заключение экспертов и документы о техсостоянии.

Что касается новых транспортных средств, то тут для производителей готовится ряд новых правил. Они должны будут учитывать степень переработки используемого пластика, подходить более ответственно к производству электрических батарей для машин и использовать экологичные материалы. Разумеется, все это значительно повлияет на конечную цену авто. Автоэксперты прогнозируют, что время дешевых авто в Европе подходит к концу.

Новым документом также ограничивается круг транспортных средств, которые пригодны для экспорта. Власти ЕС намерены разрешать продавать в третьи страны "технически исправные" машины, а для этого потребуются новые документы, проверки и цифровые базы.