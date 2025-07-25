Baltijas balss logotype

25.07.2025
Мистические поломки после техосмотра: «Машина внезапно умирает!»

В соцсети Threads женщина поделилась опытом, вызвавшим бурную дискуссию: действительно ли после прохождения техосмотра с машинами что-то происходит?

«После техосмотра в CSDD я оставила машину, несколько дней не ездила. А когда собралась в путь — не смогла её завести. Приборы загорались, но стартер не крутил. Аккумулятор оказался полностью разряжен. Автомобиль даже не был заперт. Я знаю ещё два случая, когда машины "умирали" сразу после осмотра — прямо на территории CSDD. Сейчас аккумулятор заряжен и машина работает, но всё равно настораживает — неужели это просто совпадение?», — написала женщина.

Десятки пользователей подключились к обсуждению. Один из мужчин, назвавший себя владельцем небольшого автосервиса, поделился: «У меня тоже было два похожих случая с клиентами. Мы с автоэлектриком шутили, что, возможно, всему виной наклейка "Latvietis/Latviete" на машине. Якобы она как-то странно намагничена и вместе с кузовом влияет на аккумулятор».

Совпадение или халатность?

Другая пользовательница рассказала: «После техосмотра, когда я заменила лобовое стекло, вдруг перестало работать радио. Мне кажется, во время осмотра они что-то всё-таки делают или перенастраивают».

Некоторые, напротив, настроены скептически: «Во время техосмотра никто не трогает электронику. Если что-то ломается после — скорее всего, это совпадение или проблема, которая уже была».

Что говорят специалисты?

Опытные водители советуют проверять, сколько энергии потребляется, когда машина «спит»: «Если автомобиль не заперт, у некоторых марок он не переходит в спящий режим, и аккумулятор медленно разряжается. В состоянии покоя потребление не должно превышать 30–50 мАч».

Один комментатор задал конкретный вопрос: «А у вас случайно не Renault? Эти машины часто ведут себя так, если их неправильно заглушить».

Представитель CSDD Мартиньш Мальмейстерс пояснил: «Если у клиента есть обоснованные подозрения, что машина была повреждена из-за некорректных действий инспектора во время техосмотра, необходимо немедленно обратиться к руководителю станции. Каждый случай рассматривается индивидуально. Если вину инспектора подтвердят, ущерб компенсируют по гражданской ответственности».

Однако, если поломка произошла из-за плохого технического состояния самой машины — например, лопнула тормозная трубка или вышел из строя двигатель — такие случаи страховыми не считаются.

#техосмотр #автомобили
  • З
    Злой
    25-го июля

    Помню был один шутник в цсдд- он на старых машинах крутил на максимум регулятор громкости радио, включаешь радио а оно на полную мощность сразу.

