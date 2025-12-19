Недавно опубликованное исследование показало, что дверь королевской часовни таллинского Домского собора является старейшей из сохранившихся в Эстонии. Предположительно, она была изготовлена в период с 1378 по 1394 год.

До этого старейшей считалась дверь Бременской башни таллинской городской стены, которая примерно на 16 лет моложе двери Домского собора.

По словам руководившего исследованием доцента Алара Лээнелайда, дверь таинственной каморки в толстой каменной стене Домского собора давно привлекала внимание историков. Поскольку дверь королевской часовни выглядела очень древней, было начато ее изучение.

Эксперты изучили годичные кольца деревьев, использованных для изготовления двери, чтобы определить ее возраст. «Для исследования дверь сняли с петель, отшлифовали торцы досок, сфотографировали их и измерили по макроснимкам ширину годичных колец. Полученные данные сравнили с многочисленными дендрохронологическими материалами из Эстонии и соседних стран», – объяснил ход работы Лээнелайд.

Изначально у исследователей сложилось впечатление, что в дверной проем королевской часовни вставили старую дверь из сосновых досок, которую на новом месте обшили дубовыми. Оказалось, что последнее годичное кольцо на сосновых досках с одной стороны двери датируется 1291 годом, а древесина с другой стороны была получена из дуба, срубленного после 1376 года.

Однако, изучив конструкцию двери и способ крепления петель, исследователи пришли к выводу, что, скорее всего, вся дверь была изготовлена единовременно.

«Доски, вероятно, сушили год или два, так что мы заодно смогли определить и примерный период изготовления двери. Время изготовления двери, в свою очередь, связано со временем строительства соответствующего участка стены Домского собора», – сказал Лээнелайд, добавив, что дендрохронология помогает уточнить историю возведения сакральных построек.

Каменное здание Домского собора было освящено в 1240 году, но на протяжении веков к нему было пристроено несколько часовен.

На втором этаже в западной стене церкви находится небольшое помещение, напоминающее часовню с двумя сводами, которое было построено не позднее второй половины XIV века, однако его точное предназначение сегодня неизвестно. Предполагается, что оно предназначалось для частной часовни светского правителя, поэтому его и называют королевской часовней.