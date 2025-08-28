Baltijas balss logotype
Выявлено эффективное средство сжигания жира

Техно
Дата публикации: 28.08.2025
BB.LV
Выявлено эффективное средство сжигания жира
ФОТО: Unsplash

Ученые выяснили, что особая форма фукоидана — вещества, извлекаемого из бурых водорослей, способна предотвращать ожирение за счет регулирования кишечной микробиоты.

Результаты исследования опубликованы в Carbohydrate Polymers.

Фукоидан уже известен как соединение с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, однако его эффективность ограничивалась низкой усвояемостью. В новой работе ученые выделили низкомолекулярный вариант LMWF4, полученный из ламинарии (Saccharina japonica). Благодаря меньшему размеру молекул и высокой степени сульфатирования он лучше всасывался и проявлял более выраженный эффект.

В экспериментах на мышах LMWF4 предотвращал нарушения кишечной флоры, вызванные жирной диетой, повышал разнообразие микробиоты и увеличивал количество полезных бактерий Akkermansia и Blautia, которые связаны с контролем веса. При этом снижалось число микроорганизмов, ассоциированных с ожирением.

По мнению авторов, такой фукоидан может стать перспективной основой для создания безопасных и эффективных средств профилактики ожирения и метаболических нарушений, связанных с питанием.

#похудение
(1)
  Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    28-го августа

    Ну всё. Теперь падай на взморье в вонючие кучи этого с мухами и жри. Худей.

