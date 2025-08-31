Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыта тайна загадочного древнего черепа 0 601

Техно
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Раскрыта тайна загадочного древнего черепа
ФОТО: Unsplash

Черепу, вросшему в стену пещеры Петралона, не менее 277 тысяч лет.

В Греции спустя десятилетия после обнаружения удалось уточнить возраст загадочного черепа, вросшего в стену пещеры Петралона. Новый анализ показал, что ему не менее 277 тысяч лет и он принадлежал примитивному виду гоминидов, жившему бок о бок с неандертальцами. Работа опубликована в Journal of Human Evolution.

Череп был найден в 1960 году недалеко от Салоников, его поверхность со временем покрылась кальцитом, что позволило сохранить кость почти в идеальном состоянии. Ранее ученые спорили, к какому виду он относится: человеку разумному, неандертальцу или Homo heidelbergensis.

Геохронологи применили метод уран-ториевого датирования, который позволяет вычислять возраст кальцитовых отложений в пещерах. Результаты показали, что черепу от 277 до 410 тысяч лет, а его анатомия отличается как от Homo sapiens, так и от неандертальцев. Это позволяет предположить, что находка принадлежала представителю Homo heidelbergensis — загадочного вида, место которого в эволюционном древе до сих пор остается предметом дискуссий.

Сходство с черепом из Кабве в Замбии, чей возраст составляет примерно 300 тысяч лет, усиливает эту гипотезу. По словам авторов, находка может помочь лучше понять разнообразие древних гоминидов и их сосуществование в Европе в среднем плейстоцене.

Читайте нас также:
#наука
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Британские ученые открыли в Антарктиде 85 подледных озер
Здесь самая чистая вода на планете. Иконка видео
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают?
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают? 5 3718
Новый китайский и старый американский посадочные модули. Иконка видео
Китай в лидерах новой лунной гонки, но США могут ответить на Марсе 114
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности 3 878
Арктические районы станут доступны для всех видов связи. Иконка видео
«Рассвет» заменит Starlink в России 287

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 19
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 20
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 266
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 67
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 45
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 68
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 19
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 20
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 266

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео