Загадочный сигнал из космоса удивил ученых

Техно
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Загадочный сигнал из космоса удивил ученых
ФОТО: Unsplash

Таинственный радиосигнал «Wow!» оказался сильнее, чем считалось ранее.

Один из самых таинственных радиосигналов в истории астрономии — знаменитый «Wow!», зафиксированный в 1977 году, оказался значительно сильнее, чем считалось ранее. К такому выводу пришли исследователи и добровольцы проекта SETI, повторно проанализировав архивные данные с помощью современных технологий. Работа опубликована на arXiv.

Добровольцы оцифровали более 75 тысяч страниц наблюдений Обсерватории Big Ear в Огайо, где был зафиксирован сигнал. Современные методы позволили уточнить его характеристики: частота составила 1420,726 МГц (раньше считалось — 1420,4556), а потоковая плотность оказалась около 250 Янских — заметно выше прежних оценок (54–212). Кроме того, удалось сузить область неба, откуда он мог исходить, увеличив точность локализации почти вдвое.

Авторы исключили искусственное происхождение сигнала: в тот момент в районе не работали телестанции, не проходили спутники, а Луна находилась на другой стороне планеты. Также маловероятно, что источником были солнечные вспышки или сбои аппаратуры.

Наиболее вероятным источником ученые называют облака нейтрального водорода, которые иногда генерируют узкополосные сигналы. Однако их мощность обычно гораздо меньше, чем у «Wow!». Поэтому спустя почти полвека сигнал остается одной из главных загадок радиоастрономии — и, возможно, еще не раз преподнесет сюрпризы.

#космос
