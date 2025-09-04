Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Индия провела испытание парашютов для первой в истории пилотируемой космической миссии 0 243

Техно
Дата публикации: 04.09.2025
Focus
Индия провела испытание парашютов для первой в истории пилотируемой космической миссии
ФОТО: пресс-фото

Индия впервые планирует самостоятельно отправить своих астронавтов на орбиту с помощью индийского космического корабля и ракеты-носителя. Если все пойдет по плану, то страна станет четвертой после США, СССР/России, и Китая, которой удалось это сделать, пишет Фокус.

Индия продолжает совершенствовать оборудование и процедуры спуска космического корабля "Гаганьян". На его борту впервые в истории индийские астронавты без помощи других стран отправятся на низкую околоземную орбиту в 2027 году, пишет Space.

Недавно Индийская организация космических исследований (ISRO) провела испытание парашютов космического корабля "Гаганьян". С их помощью состоится спуск корабля после завершения первой пилотируемой космической миссии Индии.

Вертолет ВВС Индии поднял на высоту 3 км полноразмерный прототип корабля "Гагяньян", где будут находится астронавты, а затем спустил вниз. Во время испытания корабль раскрыл 10 парашютов в точно рассчитанной последовательности, замедлился и успешно сел на воду.

В ходе испытания также была проверена система безопасности корабля, которая работает так как нужно и в случае чрезвычайной ситуации астронавты смогут приземлиться.

Индия планирует отправить своих астронавтов в космос в первом квартале 2027 года. Сейчас идет завершение разработки ракеты-носителя HLVM-3, которая выведет корабль с астронавтами на орбиту.

До пилотируемой миссии состоятся четыре беспилотные миссии в конце этого года и в 2026 году. На борту космического корабля "Гаганьян" будет находится гуманоидный робот. Ученые должны испытать все системы корабля в реальных условиях космоса до того, как на нем полетят астронавты.

Согласно заявлению ISRO, в 2027 году на низкую околоземную орбиту, расположенную на высоте 400 километров, отправятся один или два индийских астронавта. Успех этой миссии сделает Индию четвертой страной в истории, которая самостоятельно запустила астронавтов в космос, после США, СССР/России и Китая.

Читайте нас также:
#космос #индия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Британские ученые открыли в Антарктиде 85 подледных озер
Здесь самая чистая вода на планете. Иконка видео
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают?
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают? 5 4328
Новый китайский и старый американский посадочные модули. Иконка видео
Китай в лидерах новой лунной гонки, но США могут ответить на Марсе 119
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности 3 932
Арктические районы станут доступны для всех видов связи. Иконка видео
«Рассвет» заменит Starlink в России 303

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 19
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 26
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 49
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 45
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 103
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 84
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 19
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 26
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 49

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео