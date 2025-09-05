Маск захотел восстановить зрение слепому человеку уже в 2026 году

Маск заявил, что Neuralink планирует вернуть зрение слепому человеку в 2026 году.

Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что в 2026 году его компания Neuralink может провести операцию, в результате которой полностью слепому человеку вернется зрение. Об этом Маск написал в социальной сети X.

«Нацелены на то, чтобы восстановить (частично) зрение полностью слепого в следующем году», — рассказал бизнесмен.

Соответствующую публикацию он разместил в ответ на заявление компании о том, что она провела две операции в Канаде — они стали первыми, проведенными не на территории США.

Ранее стало известно, что чипированный Neuralink пациент с БАС научился управлять компьютером языком.