Надоело! Миллионы людей отказались обновлять Windows

Техно
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Надоело! Миллионы людей отказались обновлять Windows
ФОТО: Unsplash

Около половины персональных компьютеров (ПК) в мире продолжают работать под управлением Windows 10. Об этом сообщает издание Computer World.

Тенденции на рынке ПК обсудили между собой руководители крупных американских производителей компьютеров Dell и HP. В ходе телефонной конференции стороны заключили, что около 50 процентов компьютеров в мире остаются работать на Windows 10, поддержка которой прекратится в октябре. Примерно такие же цифры приводят аналитики Statcounter: если данные верны, то с Windows 10 остаются миллионы и миллиарды людей.

«Мы отстаем от показателей прошлых лет», — заметил глава HP Энрике Лорес, комментируя процесс перехода пользователей на новую версию Windows. По оценке Лореса, мелкие и средние компании отказываются переходить на Windows 11 — из-за необходимости покупать новые ПК или отсутствия новых функций.

Главный операционный директор Dell Джефф Кларк заявил, что из-за относительно низкого интереса к Windows 11 спрос на новые компьютеры будут растянут на несколько ближайших лет.

Также в Dell и HP подтвердили растущий интерес к компьютерам с поддержкой функций искусственного интеллекта (ИИ). В компаниях заметили, что подобные ПК стоят на 5-10 процентов дороже, чем устройства без процессоров с ИИ.

#windows
