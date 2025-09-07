Baltijas balss logotype
Кто виноват? Microsoft сообщила о повреждении подводных кабелей в Красном море

Техно
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Кто виноват? Microsoft сообщила о повреждении подводных кабелей в Красном море
ФОТО: Unsplash

Компания Microsoft сообщила о повреждении подводных кабелей в Красном море.

Американская корпорация Microsoft заявила о повреждении ее подводных кабелей в Красном море, что может повлиять на работу сервиса Microsoft Azure. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте компании.

«Трафик, проходящий через Ближний Восток, исходящий или заканчивающийся в Азии или Европе, может испытывать большие задержки из-за многочисленных обрывов подводного оптоволоконного кабеля в Красном море», — уточняется в заявлении.

Инженеры устраняют перебои, занимаются перенаправлением трафика и обсуждают альтернативные варианты пропускной способности и поставщиков в регионе, сообщили в Microsoft.

Ранее в корпорации Microsoft заявили, что августовские обновления Windows могли вызвать множественные проблемы операционной системы (ОС). Проблемы были обнаружены у многих версий ОС. Ошибки возникали у пользователей Windows 10 и Windows 11, в том числе сборок 22H2, 23H2 и 24H2.

#microsoft
