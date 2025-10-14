Статистика указывает, что сейчас геймеры в США покупают всего по две новые игры в год, пишет Shazoo.

В 2024 году в Steam добавили более 18,000 новых позиций. Список заметных релизов только за этот октябрь достиг 55 игр. Можно предположить, что при таком наводнении рынка средний геймер активно скупает новинки. Реальность оказалась совсем иной – новое исследование Circana выявило, что большинство игроков (в США) покупают всего две игры в год или меньше.

Данные опубликовал на прошлой неделе глава игровых исследований компании Мат Пискателла. Отчёт Future of Games за последний квартал включал вопрос о частоте покупки новых игр респондентами. Целая треть участников заявила, что не покупает даже одну игру в год. Только 4% приобретают больше одной игры в месяц.

Пискателла представил данные в контексте недавнего повышения цен на Game Pass. Хотя большинство игроков почти не покупают игры, небольшая группа тратит огромные суммы. Энтузиасты, нечувствительные к ценам, действительно поддерживают индустрию, особенно в сегменте платных игр. Речь идёт о группе, готовой купить каждую игру из списка самых ожидаемых, причём в Deluxe Edition.

Тренд подтверждается финансовыми данными игровых компаний вроде Sony. Несмотря на стагнацию роста консольной базы, прибыль продолжает увеличиваться на той же аудитории фанатов. Часть людей покупает Switch 2, PlayStation 5 или Xbox Series и приобретает для девайса лишь несколько игр. Другие продолжают пополнять бэклог (backlog).

Игровое сообщество часто воспринимается как однородная масса. Медианного игрока представляют как всю аудиторию целиком, хотя рынок определяется множеством разных групп с уникальными привычками, вкусами и представлениями о хобби. При этом, данные объясняют, почему студии так трепетно относятся к "релизным окнам". Если большинство покупает пару игр в год, лучше не выходить одновременно с Call of Duty, Madden или следующей Grand Theft Auto.

Очевидное решение проблемы – улучшение курации и систем рекомендаций. Игр слишком много только в том случае, если невозможно помочь нужным людям найти подходящие тайтлы. Valve вложила массу работы в решение задачи, но Steam всё ещё далёк от совершенства. Остальные платформы даже близко не подобрались к нужному уровню – на смартфонах худшие результаты в плане курации контента.

Вот что пишут геймеры в комментариях:

"Стоит отметить что 2 игры в год это - это 2 новые игры по полной цене на релизе/предзаказе. Если так смотреть - то я тоже покупаю где-то 2-4 игры. Хотя за год могу купить около 50 игр, но это по скидке, распродаже и т.д. Так как меня не сильно интересуют некоторые игры я легко могу подождать пока она подешевеет на 75% и купить чтобы пройти и забыть... Или купить и сразу забыть о ней, и такое бывало... Но чаще - игры которые не сильно интересуют могут попасть в wishlist или не попасть, и спустя время могут как быть купленными так и просто быть удаленными из списка так как "перехотелось". А состояние современных релизов лично меня отталкивает от покупки на релизе."

"А сколько игр покупали там в год в 2020-ом, 2015-ом и т.п.? Вполне может оказаться, что на одну копию больше. К тому же сейчас эпоха "free to play" и люди тратят деньги туда и на мобильные игры. Мне кажется это еще позитивно, что при появлении условно бесплатных рынков и гаджета у всего человечества в кармане вообще сохраняется динамика покупок игровых продуктов на консолях и ПК на таком уровне. Да еще и "backlog" огромный сейчас у каждого геймера. В большинстве своём всегда можно выбрать поиграть в прошлые части серии, чем в новинку. Тот же дефолтный Assassins Creed, ждешь год или два пока Shadow не станет стоить как чашка кофе и спокойно играешь в другие части. И это я не про игру в первую часть, что сильно устарела, а относительно свежие проекты, что и графически глаза мозолить не будут и будут удобоваримы по геймплею."

"Покупаю в основном былые хиты в Steam по скидкам, и то, коллекция пополняется быстрее, чем я успеваю проходить эти игры."

"Это ещё и лет 8 назад было. Тогда как раз и Game Pass выходил. Он вроде тогда $120 стоил, что максимально его оправдывал. Сейчас когда они его подняли я уже подумал что "люди разбогатели" и в среднем начали покупать 4-6 игр."

"Ну, в принципе, у меня 27 игр в этом году, из них только 2 по full price - Battlefield 6 и Commandos: Origins, остальные на распродажах обошлись в меньшую часть стоимости этих двух."

"Давно так делаю. 1-2 игры беру по полной цене и может быть пару игр по скидке или indie. На большее просто нет времени."