Новый экипаж китайской орбитальной станции “Тяньгун” застрял в космосе после того, как трое других астронавтов улетели домой не на своем космическом корабле. На данный момент у китайских астронавтов нет безопасного способа вернуться на Землю, пишет Фокус.

Еще три китайских астронавта из миссии "Шеньчжоу-21" застряли на орбите после успешного возвращения на Землю со станции "Тяньгун " ранее застрявших в космосе трех астронавтов миссии "Шэньчжоу-20". По словам экспертов, последние события указывают на потенциальный изъян в китайских космических протоколах, который может подвергнуть астронавтов неоправданному риску, пишет Live Science.

Возвращение астронавтов миссии "Шеньчжоу-20" на Землю 31 октября, как уже писал Фокус, на космическую станцию "Тяньгун" прибыли китайские астронавты Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан на корабле "Шэньчжоу-21". Они сменили прошлый экипаж станции из миссии "Шеньчжоу-20", куда входили астронавты Ван Цзе, Чэнь Чжунжуй и Чэнь Дун. Эти трое должны были вернуться на Землю 5 ноября.

Но оказалось, что космический корабль "Шеньчжоу-20" был поврежден ударом космического мусора. В частности, пострадал один из иллюминаторов корабля, что сделало невозможным безопасное возвращение астронавтов на Землю. Поэтому экипаж "Шеньчжоу-20" вернулся домой 14 ноября на корабле "Шеньчжоу-21", как уже писал Фокус. Но это означает, что у экипажа "Шэньчжоу-21" нет возможности вернуться на Землю самостоятельно.

Недавние сообщения Управления программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) намекают на то, что уже 24 ноября на станцию "Тяньгун" будет отправлен корабль "Шэньчжоу-22", но без астронавтов. Но, если до этого с экипажем "Шэньчжоу-21" произойдет что-то потенциально опасное, например, в орбитальную станцию врежется космический мусор, то эти астронавты возможно, не смогут безопасно вернуться на Землю.

Виктория Сэмсон, эксперт по космической безопасности из США, говорит, что ситуация очень тревожная, ведь у экипажа "Шеньчжоу-21" нет транспортного средства для возвращения домой.

Как только новый корабль прибудет на станцию "Ттяньгун", поврежденный корабль, вероятно, будет спущен в атмосферу Земли и затоплен в Тихом океане. Ожидается, что экипаж "Шэньчжоу-21" завершит свою шестимесячную миссию, как изначально и планировалось.

Пока что неясно, почему CMSA приняло решение вернуть экипаж "Шэньчжоу-20" еще до запуска в космос нового корабля. Возможная причина состоит в том, что на борту китайской орбитальной станции "Тяньгун", которая имеет всего 20% размера Международной космической станции (МКС), не возможности разместить на длительное время шест астронавтов. Хотя CMSA ранее заявляло, что это не является проблемой.

Также возможно, что в случае чрезвычайной ситуации застрявший в космосе экипаж "Шэньчжоу-21" сможет вернуться домой на поврежденном космическом корабле.

Китайские космические корабли "Шэньчжоу" состоят из трех частей: двигательно-энергетического модуля, жилого модуля для экипажа и спускаемого модуля. Если поврежденный иллюминатор не находится в спускаемом модуле, то астронавты смогут вернуться домой в случае необходимости.

К сожалению, из-за ограниченности информации, которую Китай раскрывает о своих миссиях и о космических кораблях, нельзя получить полное представление о сложившейся опасной ситуации.

Фокус