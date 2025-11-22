Baltijas balss logotype
Ледник в Антарктиде рухнул с рекордной скоростью: как быстро повысится уровень океана 0 424

Техно
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ледник в Антарктиде рухнул с рекордной скоростью: как быстро повысится уровень океана
ФОТО: pixabay

Исследователи зафиксировали самое быстрое падение ледника Антарктиды — скорость утраты льда вызвала тревогу у ученых. Утрата ледника также показала, насколько быстро потеря льда может привести к повышению уровня моря, пишет Фокус.

Согласно новому масштабному исследованию соавторами которого выступили исследователи из Университета Суонси, ледник на восточно стороне Антарктического полуострова претерпел самое быстрое отступление льда, когда-либо зафиксированное в современную эпоху, пишет SciTechDaily.

Беспрецедентное отступление ледника в Антарктиде В ходе исследования ученые наблюдали, как ледник Гектория потерял почти половину своей общей длины — около 8 километров льда — всего за два месяца 2023 года. Для сравнения, эта скорость сопоставима с быстрым отступлением ледника в конце последнего ледникового периода.

Новое исследование показало, что отступление ледника, вероятно, было ускорено подстилающим ландшафтом. Отметим, что ледник Гектория располагался на ледяной равнине — плоском участке коренной породы, расположенном ниже уровня моря. После начала отступления ледник стал причиной быстрого отслоения больших массивов льда, что запустило цепную реакцию обрушения.

Ученые считают, что исключительные темпы и масштабы утраты льда Гекторией могут помочь ученым определить другие ледники, подверженные риску. Известно, что ледник Гектория относительно велик по антарктическим меркам, а потому его внезапное отступление служит серьезным предупреждением. Простыми словами, ученые опасаются, если ледники большего размера испытают аналогичные явления, это может оказать значительное влияние на повышение уровня мирового океана.

Отступление ледника в Антарктиде вызывает тревогу По словам соавтора нового исследования, профессора Адриана Лакмана, как правило, ледники не отступают так быстро. Обстоятельства могут быть несколько необычными, однако ученые считают, что такого рода масштаб потери льда указывает на то, что нечто подобное может произойти и в других регионах Антарктиды, где ледники непрочны, а морской лед теряет свою хватку.

Авторы исследования также отмечают, что темпы отступления ледника Гектория и его соседей на самом деле являются беспрецедентными на сегодняшний день. В ходе исследования ученые использовали спутниковые снимки и сейсмические данные, что позволило детально отследить обрушение ледника.

Ученым удалось выявить несколько линий таяния Гектории — точек, где ледник переходит от положения на коренной породе к плаванию на морской воде. Считается, что это свидетельствует о наличии ледяной равнины, подчеркивающей уязвимость Гектории к отступлению под воздействием океана.

Сейсмические приборы также зафиксировали ледниковые землетрясения во время отступления ледника, что свидетельствует о том, что лед находился на земле, а его потеря напрямую способствовала повышению мирового океана.

Фокус

#климат #наука #глобальное потепление #экология #Антарктида #исследования
