Никаких россиян в космосе: на Байконуре сломали стартовую площадку 1 1406

Техно
Дата публикации: 28.11.2025
Focus
Изображение к статье: Никаких россиян в космосе: на Байконуре сломали стартовую площадку

На Байконуре во время запуска российского "Союза-28" серьезно повредили стартовую площадку. Без нее Россия не сможет отправлять людей в космос, пишет Фокус.

На космодроме Байконур после запуска российского космического корабля «Союз МС-28» по неизвестной причине обвалилась кабина обслуживания, сообщил аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин, которого цитирует "Медуза".

Повреждения стартовой площадки видны на трансляции По словам эксперта, часть конструкции стартового стола упала под 31-й площадкой после запуска утром 27 ноября.

Отмечается, что на трансляции запуска "Союза", которую вел "Роскосмос", было видно, что "в газоотводном лотке под стартовым столом оказалась какая-то массивная металлическая конструкция, которой там быть не должно".

31-я площадка на Байконуре — единственная площадка для запуска российских пилотируемых миссий к Международной космической станции. Если она сломана, то российские пуски кораблей "Союз" и "Прогресс" к МКС откладываются на неопределенный срок.

А еще один эксперт, Виталий Егоров, заявил, что "фактически с этого дня Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года".

Отмечается, что стартовая площадка сломалась из-за грубых ошибок в технологии эксплуатации, которые стали следствием "облегченных" регламентов, установленных еще при экс-главе Роскосмоса Юрии Борисове. Ремонт сложного высокотехнологичного агрегата займет до двух лет.

dsfxcgv.jpg

Перенос стартов на космодром "Восточный" потребует длительной работы, поскольку возникнет необходимость переделывать разгонные блоки. К тому же на "Восточном" нет условий, чтобы производить пуски пилотируемых кораблей: изначально по конструкторской документации стартовые комплексы планировали под непилотируемые старты.

Модернизация "Гагаринского старта" планировалась еще в 2018 году за счет Объединенных арабских эмиратов, но в феврале 2022 года арабы отказались от сотрудничества и выделения денег.

В "Роскосмосе" не комментировали случившееся. А официальные росСМИ вышли с заголовками, что запуск был успешным и космический корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым и американским астронавтом Крисом Уильямсом пристыковался к МКС.

Фокус

#космос #технологии #Роскосмос #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • свп
    сила в правде
    29-го ноября

    Просто оставлю это здесь. Официальный комментарий Роскосмоса.

    Российская государственная корпорация сообщила, что после запуска космического корабля «Союз МС-28» с космодрома Байконур при осмотре места старта «выявлено повреждение ряда элементов стартового стола».

    «Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены», — заявили в «Роскосмосе».

    Кому верить? Вопрос риторический. Журна#люхам в очередной раз позор и еще раз позор. Вероятно нашим писакам больше известно о запчастях и возможности восстановления, чем роскосмосу.

    Засим откланиваюсь

    12
    0

