Ученые выяснили: дольше всех во Вселенной проживут черные дыры - однако и они взорвутся 0 78

Техно
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В космосе постоянно происходят гигантские катастрофы.

Исследователи изучали поведение квантовых полей на сверхдлинных временных масштабах.

Сколько еще будет существовать Вселенная - один из самых сложных вопросов, на которые пытаются ответить ученые. Новое теоретическое исследование, кажется, проливает немного света в эту тьму, пишет Earth.com.

Ученые Радбодского университета Неймегена (Нидерланды) Гейно Фальке, Михаэль Вондрак и Вальтер ван Суйлеком попытались ответить на этот вопрос, сочетая теории о гравитации общей относительности и поведение квантовых полей на сверхдлинных временных масштабах. Исследование предполагает, что не только черные дыры, но и другие сверхплотные тела, например, нейтронные звезды и белые карлики - не вечны. По расчетам исследователей, эти космические тела могут медленно испаряться из-за эффекта искривления пространства-времени и в конце концов взорваться.

Максимальный срок жизни нейтронных звезд исследователи вычислили как 10^{68} лет - число с 68 нулями, в миллиарды раз дольше текущего возраста Вселенной (13,8 миллиарда лет). Белые карлики продержатся еще дольше - до 10^{78} лет, а сверхмассивные черные дыры - аж 10^{96} лет. Но конец будет драматичным: когда объект станет нестабильным, он взорвется.

Эти открытия могут изменить представление о судьбе самых стабильных космических объектов. Будущие наблюдения, например, телескопами типа James Webb, помогут проверить теорию. Пока что это лишь теория, но она напоминает: даже самые прочные космические гиганты не вечны.

#космос #наука #вселенная #астрономия #ученые #исследования
Видео