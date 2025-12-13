Baltijas balss logotype
В Голландии разработали первый в мире биоразлагаемый гроб из грибов 2 300

Техно
Дата публикации: 13.12.2025
Технология позволяет полностью отказаться от вредных химикатов, клеев и металлов.

Процесс погребения не проходит бесследно для экологии: чтобы изготовить гроб, требуется древесина, а работающие крематории повышают и без того колоссальные объемы выбросов СО2. Голландская компания Loop Living Cocoon нашла оригинальное решение этой проблемы, предложив делать гробы из материала на основе грибов.

Запатентованная технология основана на способности мицелия (грибных нитей) к регенерации и использует переработанные волокна конопли. Благодаря этому, всего за неделю можно вырастить биоразлагаемый гроб, который полностью разрушится в течение полутора месяцев после погребения, обогатив почву питательными веществами.

Технология позволяет полностью отказаться от вредных химикатов, клеев и металлов, используемых при изготовлении обычных гробов. Грибной гроб, напоминающий кокон, можно хранить до момента погребения в сухом, проветриваемом помещении. Как и у стандартного гроба, у него шесть ручек, и он совместим с механическими подъемниками и тросами.

Размеры «кокона» снаружи — 216 х 75 х 45 см, и внутри — 195 х 58 х 35 см, что соответствует размерам 95 % взрослых людей; вес — 30 кг (обычный гроб в среднем весит около 110 кг). Грибной гроб был успешно протестирован на долговечность, прочность, гидроизоляцию и рассчитан на перевозку тела весом до 200 кг.

Для тех, кто предпочтет кремацию, Loop Living Cocoon предлагает альтернативную урну из биоразлагаемого мицелия и конопляного волокна. При желании ее можно использовать, как кашпо для дерева в собственном саду. Цена «кокона» составляет $4000, урны — $400.

Технология позволяет полностью отказаться от вредных химикатов, клеев и металлов

#экология #смерть #грибы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • Е
    Ехидный
    13-го декабря

    гроб за полтора месяца разрушится ! а тело ??? получается усопшего просто на помойку выкинули !!! дебилы !!!

  • Мп
    Мимо проходил
    Ехидный
    13-го декабря

    Зато как куртуазно с урнами для праха придумали: выйдешь в сад - там мёртвые висят... Многолетнее употребление препаратов для мозгов бесследно не проходит - голландцы это доказывают.

