Процесс погребения не проходит бесследно для экологии: чтобы изготовить гроб, требуется древесина, а работающие крематории повышают и без того колоссальные объемы выбросов СО2. Голландская компания Loop Living Cocoon нашла оригинальное решение этой проблемы, предложив делать гробы из материала на основе грибов.

Запатентованная технология основана на способности мицелия (грибных нитей) к регенерации и использует переработанные волокна конопли. Благодаря этому, всего за неделю можно вырастить биоразлагаемый гроб, который полностью разрушится в течение полутора месяцев после погребения, обогатив почву питательными веществами.

Технология позволяет полностью отказаться от вредных химикатов, клеев и металлов, используемых при изготовлении обычных гробов. Грибной гроб, напоминающий кокон, можно хранить до момента погребения в сухом, проветриваемом помещении. Как и у стандартного гроба, у него шесть ручек, и он совместим с механическими подъемниками и тросами.

Размеры «кокона» снаружи — 216 х 75 х 45 см, и внутри — 195 х 58 х 35 см, что соответствует размерам 95 % взрослых людей; вес — 30 кг (обычный гроб в среднем весит около 110 кг). Грибной гроб был успешно протестирован на долговечность, прочность, гидроизоляцию и рассчитан на перевозку тела весом до 200 кг.

Для тех, кто предпочтет кремацию, Loop Living Cocoon предлагает альтернативную урну из биоразлагаемого мицелия и конопляного волокна. При желании ее можно использовать, как кашпо для дерева в собственном саду. Цена «кокона» составляет $4000, урны — $400.

