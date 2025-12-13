Названы способы продлить жизнь аккумулятора в смартфоне и ноутбуке

Дата публикации: 13.12.2025
ФОТО: Freepik
ФОТО: Freepik

Эксперт: перегрев портит аккумулятор телефона.

Продлить жизнь аккумулятора в смартфоне и ноутбуке могут помочь три простые привычки, рассказал эксперт Игорь Жиленко.

«Главное правило — избегать крайностей. Аккумуляторы современных устройств не любят ни долгой разрядки, ни постоянного нахождения на 100 процентах. Оптимальный уровень заряда — в диапазоне от 20 до 80 процентов. Если держать смартфон или ноутбук все время на зарядке, емкость батареи со временем снижается», — сообщил эксперт.

Главным врагом литий-ионных батарей он назвал перегрев и посоветовал не оставлять устройство на солнце, под подушкой или завернутым во что-то во время зарядки. Также лучше избегать и холода: при низких температурах химические процессы в аккумуляторе замедляются, и он теряет часть емкости, предостерег Жиленко.

Кроме того, лучше как можно реже доводить устройство до разрядки, так как частые глубокие циклы ускоряют износ батареи.

«Найдите время, чтобы настроить энергосбережение: отключите ненужные (если вы их в данный момент не используете - прим.) беспроводные модули вроде Wi-Fi, Bluetooth, NFC и геолокации — они расходуют заряд даже в фоновом режиме. А владельцам смартфонов с OLED-экранами полезно включить темную тему: это реально снижает энергопотребление и помогает дольше сохранять ресурс аккумулятора», — поделился эксперт.

Еще один способ продлить срок службы, по его словам, использование только оригинальных или сертифицированных адаптеров питания и кабелей. Дело в том, что они обеспечивают правильное напряжение и ток, а все это защищает батарею от перегрузок.

