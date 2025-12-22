Baltijas balss logotype
Новая проблема: в Windows появилось гигантское меню «Пуск»

Техно
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новая проблема: в Windows появилось гигантское меню «Пуск»
ФОТО: Unsplash

В Windows 11 добавили гигантское меню «Пуск», занимающее почти весь экран, что доставляет неудобство пользователям операционной системы от Microsoft.

Windows 11 появилось новое меню «Пуск», занимающее большую часть экрана. Об этом сообщает издание Windows Latest.

О скором выходе масштабного обновления для Windows 11, включающего новое меню «Пуск», стало известно еще в середине ноября. Редактор медиа Абхиджит МБ установил апдейт и обратил внимание, что новое меню получило огромные размеры. Если раньше при стандартных настройках «Пуск» в открытом виде занимал 50-60 процентов экрана, то сейчас он открывается на 90 процентов экрана.

По словам специалиста, раньше «Пуск» был вспомогательным элементом операционной системы (ОС), а сейчас превратился в полноценную страницу с приложениями и документами, а также вкладкой с доступом к смартфону. Абхиджит МБ отметил, что на ноутбуках с 14-дюймовым экраном обновленное меню занимает почти все рабочее пространство. Однако на гигантских мониторах оно появляется лишь в центре экрана.

В материале говорится, что решение превратить «Пуск» в отдельное окно, определенно, было осознанным. Журналист Windows Latest напомнил, что раньше у пользователей Windows не было проблем с «Пуском». Так, они могли буквально курсором изменить его размеры или даже перенести в любую часть экрана.

