Windows 11 появилось новое меню «Пуск», занимающее большую часть экрана. Об этом сообщает издание Windows Latest.

О скором выходе масштабного обновления для Windows 11, включающего новое меню «Пуск», стало известно еще в середине ноября. Редактор медиа Абхиджит МБ установил апдейт и обратил внимание, что новое меню получило огромные размеры. Если раньше при стандартных настройках «Пуск» в открытом виде занимал 50-60 процентов экрана, то сейчас он открывается на 90 процентов экрана.

По словам специалиста, раньше «Пуск» был вспомогательным элементом операционной системы (ОС), а сейчас превратился в полноценную страницу с приложениями и документами, а также вкладкой с доступом к смартфону. Абхиджит МБ отметил, что на ноутбуках с 14-дюймовым экраном обновленное меню занимает почти все рабочее пространство. Однако на гигантских мониторах оно появляется лишь в центре экрана.

В материале говорится, что решение превратить «Пуск» в отдельное окно, определенно, было осознанным. Журналист Windows Latest напомнил, что раньше у пользователей Windows не было проблем с «Пуском». Так, они могли буквально курсором изменить его размеры или даже перенести в любую часть экрана.