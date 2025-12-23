Baltijas balss logotype
«Россия лишает 100 миллионов человек права на частную переписку». WhatsApp будет бороться за свободу для русских 3 988

Техно
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Россия лишает 100 миллионов человек права на частную переписку». WhatsApp будет бороться за свободу для русских
ФОТО: Unsplash

Руководство мессенджера WhatsApp заявило, что российские власти, ограничивая доступ к сервису, стремятся лишить более 100 миллионов россиян права на частную и защищенную сквозным шифрованием переписку. Об этом представитель мессенджера заявил в комментарии Reuters.

«WhatsApp глубоко интегрирован в структуру каждого сообщества в стране — от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных правительством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан», — сказал представитель WhatsApp цитирует "Медуза".

Роскомнадзор заявляет, что «последовательно вводит ограничительные меры» против WhatsApp, поскольку мессенджер нарушает российское законодательство. Ведомство утверждает, что мессенджер используют для организации терактов и вербовки террористов, а также мошеннических и иных преступлений против россиян.

С августа 2025 года Роскомнадзор блокирует звонки через WhatsApp. Тогда представители мессенджера уже заявляли, что будут делать все возможное, «чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалось доступным для людей по всему миру, в том числе в России».

22 декабря пользователи из России вновь пожаловались на сбои в работе WhatsApp. По данным экспертов, с этого дня скорость работы мессенджера в России снизилась на 70-80%. В Роскомнадзоре заявили, что полностью заблокируют мессенджер, если компания не выполнит требования российского законодательства.

#права человека #whatsapp #безопасность #цензура #свобода слова
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • ДБ
    Дима Бу
    24-го декабря

    О "правде"... и пропаганде, которой она оказывается: Пропаганда, это когда ищут соринку в чужом глазу, не замечая бревнышка в своём. Эта статья только про WhatsApp, потому надо приплести сюда Telegram, который кстати, в ЕС не заблокирован. В "баню" отправлены отдельные его каналы во исполнение санкций против некоторых российских СМИ, И, "справедливости ради", реклама в этом контексте Макса – проекта ФСБ, под который и заточены действия Роскомнадзора – это, конечно, не пропаганда, ага.

    1
    0
  • свп
    сила в правде
    23-го декабря

    Вай-Вай! Ватсап закрыли! Ужас! А вот китай его закрыл с 2017 года. И что-то я не вижу, чтоб ватсап боролся за права китайцев. Такая унылая, примитивная, недалекая пропаганда от англосаксов. Совсем видать 5-й колонне не платят. Хоть постарались , что ли. Но я живу в латвии. Мне до звезды, что там отключили. Но справедливости ради, в РФ есть мессенджер МАКС. У которого функций несравнимо больше. Вплоть до госуслуг. Засуньте себе этот ватсап в опу) НО вопрос. А что есть в моей латвии? Может какой латышский мессенджер? Нашли потерю для россиян, клоуны-борцы

    25
    10
  • NB
    Nose Bose
    23-го декабря

    а теперь сравним пропаганду с реальностью - 450 миллионный ЕС лишил людей на частную переписку, не только в WhatAPP, но и в Телеграмме. Обожаю ББ. Дно пробили и капаете глубже :)

    30
    4
Читать все комментарии

