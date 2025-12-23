Baltijas balss logotype
В Android нашли секретную функцию

Техно
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Android нашли секретную функцию
ФОТО: Global Look Press

ZDNet: в Android нашли функцию Advanced Protection, которая защищает смартфон.

В операционной системе (ОС) Android есть секретная функция безопасности, которая отключена по умолчанию. Об этом сообщает издание ZDNet.

Журналисты медиа заявили, что Advanced Protection — функция продвинутой защиты — появилась в ОС с выходом Android 16. Это особый режим работы системы, в котором активируются самые надежные функции безопасности и конфиденциальности от Google. Специалисты отметили, что по умолчанию он отключен, поэтому для большинства пользователей смартфонов по сути является секретным.

В материале говорится, что Advanced Protection охватывает шесть видов протоколов безопасности смартфона. Так, при краже устройства срабатывает режим блокировки, аппарат перезагружается при бездействии, телефон не подключается к подозрительным 2G-сетям, входящие звонки проходят через автоматическую фильтрацию. Также в этом режиме браузеры блокируют фишинговые и вредоносные веб-сайты, а Chrome включает протокол https везде, где только возможно.

Кроме того, работает функция Google Play Protect — ОС постоянно анализирует поведение приложений. Также система проверяет входящие СМС и запрещает переход по подозрительным ссылкам из сообщений.

Авторы ZDNet объяснили, что Advanced Protection можно включить в настройках смартфона, перейдя в раздел «Безопасность и конфиденциальность». Функция работает на Android 16.

#безопасность #android #google #приложения
