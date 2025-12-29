Google Pixel 10 Pro получил ряд характеристик, которые делают его одним из лучших телефонов Android, выпущенных в 2025 году.

В течение последних нескольких месяцев компания Google внедрила в Pixel 10 Pro некоторые усовершенствования. В дальнейшем это устройство будет становиться все лучше и лучше, считает эксперт портала Android Police Тими Кантисано.

"Pixel 10 Pro — это один из тех телефонов, которые не разочаруют. Это Google в лучшем виде, предлагающий изысканное оборудование с отличным программным обеспечением", — отметил Кантисано.

По сравнению с предшественником, Pixel 10 Pro оснащен более эффективным чипом Tensor G5 и ярким дисплеем. Кроме того, устройство может похвастаться передовыми функциями искусственного интеллекта (ИИ).

"Это телефон, который идеально подходит для тех, кто думает о смене телефона, и особенно он будет хорошим выбором для тех, кто думает о переходе с iPhone", — подчеркнул эксперт.

Google представила Pixel 10 Pro в 2025 году. Новинка получили немало интересных апгрейдов, среди которых — фирменный чип, увеличенный аккумулятор и поддержка магнитной беспроводной зарядки. При этом дизайн смартфона почти не изменился.

Характеристики Pixel 10 Pro:

-чип — Google Tensor G5;

-камера — 50 MP + 48 MP + 48 MP;

-аккумулятор — 4870 мАч;

-операционная система — Android 16.

-период обновления — 7 лет.

Напомним, смартфон Xiaomi Poco F8 Pro позиционируется как мощный премиальный смартфон с акцентом на производительность, выносливость и качество дисплея.