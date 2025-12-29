Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вот куда в Новом году можно бежать от iPhone 0 206

Техно
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вот куда в Новом году можно бежать от iPhone

Новинка получили немало интересных апгрейдов, среди которых — фирменный чип.

Google Pixel 10 Pro получил ряд характеристик, которые делают его одним из лучших телефонов Android, выпущенных в 2025 году.

В течение последних нескольких месяцев компания Google внедрила в Pixel 10 Pro некоторые усовершенствования. В дальнейшем это устройство будет становиться все лучше и лучше, считает эксперт портала Android Police Тими Кантисано.

"Pixel 10 Pro — это один из тех телефонов, которые не разочаруют. Это Google в лучшем виде, предлагающий изысканное оборудование с отличным программным обеспечением", — отметил Кантисано.

По сравнению с предшественником, Pixel 10 Pro оснащен более эффективным чипом Tensor G5 и ярким дисплеем. Кроме того, устройство может похвастаться передовыми функциями искусственного интеллекта (ИИ).

"Это телефон, который идеально подходит для тех, кто думает о смене телефона, и особенно он будет хорошим выбором для тех, кто думает о переходе с iPhone", — подчеркнул эксперт.

Google представила Pixel 10 Pro в 2025 году. Новинка получили немало интересных апгрейдов, среди которых — фирменный чип, увеличенный аккумулятор и поддержка магнитной беспроводной зарядки. При этом дизайн смартфона почти не изменился.

Характеристики Pixel 10 Pro:

-чип — Google Tensor G5;

-камера — 50 MP + 48 MP + 48 MP;

-аккумулятор — 4870 мАч;

-операционная система — Android 16.

-период обновления — 7 лет.

Напомним, смартфон Xiaomi Poco F8 Pro позиционируется как мощный премиальный смартфон с акцентом на производительность, выносливость и качество дисплея.

Читайте нас также:
#искусственный интеллект #технологии #android #смартфоны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Квазизвезда — гипотетический тип чрезвычайно массивных объектов, которые могли существовать на очень раннем этапе развития Вселенной. Иконка видео
Изображение к статье: Человечество нажало роковую кнопку, после чего уже нет возврата к прошлому. Иконка видео
Изображение к статье: Это опасно? Ученый предупредил об огромных вспышках на Солнце в 2026 году
Изображение к статье: Раскрыто влияние татуировок на иммунитет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Опасности кормления питомцев сырым мясом: что нужно знать хозяевам
В мире животных
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему количество пород кошек меньше, чем собак?
В мире животных
Изображение к статье: Оливье-трансформер: советы диетолога по улучшению любимых блюд
Еда и рецепты
Изображение к статье: Опасности кормления питомцев сырым мясом: что нужно знать хозяевам
В мире животных
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео