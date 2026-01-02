Во все еще живых клетках некоторые гены достигают пика активности и вырабатывают белки.

Считается, что человек умирает, когда перестаёт биться сердце. Но в его организме ещё долго и бурно идут различные химические, физиологические процессы. А некоторые клетки - и вовсе продолжают функционировать спустя многие часы.

Сердце - двигатель всего организма, который своей работой обеспечивает его жизнедеятельность. Поэтому, как всем давно известно, с прекращением сердечной деятельности человек умирает. Правда, уникального рода химические процессы в его теле не прекращаются ещё долго, и на клеточном уровне, оно, по сути, продолжает жить. Более того, физиологически, там происходит настоящая революция!

Первым запускается автолиз, когда клетки растворяются под действием своих же собственных гидролитических ферментов. Из-за недостатка кислорода отключается мозг, хотя затем происходит всплеск его активности, которому учёные пока не нашли объяснения.

Далее начинается трупное окоченение, приток бактерий, ферментация тканей и выделение газов вплоть до полного разложения. Фактически, наши клетки продолжают функционировать даже после смерти, а некоторые - остаются активными более 14 часов после смерти.

Через 30 секунд

Без кислорода организм переходит в "энергосберегающий" режим. Клетки сокращают свою активность, например, прерывают связь между нейронами. Электрическая активность мозга идёт на спад, и человек теряет сознание. Затем в результате окончательной мутации нейроны выходят из тормозного состояния и высвобождают всю накопленную энергию, что проявляется в виде пика электрической активности.

Через 4—5 минут после смерти клетки организма из-за кислородного голодания начинают разрушаться. Они производят углекислый газ, который, расщепляет ферменты в собственной цитоплазме. Высвобождаясь, ферменты начинают растворять клетки изнутри, то есть идёт автолиз. Этот процесс наносит непоправимый вред мозгу.

Через 30 минут

Органы выходят из строя один за другим, поскольку их клетки умирают: сначала печень, богатая ферментом, затем поджелудочная железа и почки.

Через час

Температура тела снижается в среднем на 1 °C в час в течение первых суток и достигает температуры окружающей среды.

Через два часа

Кальций, необходимый для сокращения мышц, накапливается в мышечных клетках, потому что он больше не выводится из организма. Все мышцы затвердевают - в первую очередь шеи, век и челюсти. Затем окоченение постепенно распространяется на всё тело в течение примерно 12 часов.

Через 7 часов

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, показывают, что во все еще живых клетках некоторые гены достигают пика активности и вырабатывают белки, которые помогают клеткам справляться со стрессом или транспортировать кислород. Это продолжается до 14 часов после смерти.

Через 12 часов

Под действием силы тяжести кровь приливает к нижним частям тела, и кожа этих областей окрашивается в синий или фиолетовый цвет. Высушенная кожа сморщивается, создавая впечатление, что продолжают расти ногти. У мужчин сперматозоиды жизнеспособны до 36 часов после смерти.

Через 36 часов

Бактерии в организме, особенно в кишечнике, больше не контролируются иммунной системой. Сначала они поражают пищеварительный тракт, а затем попадают в печень, селезёнку, сердце и, наконец, мозг. Чтобы добраться до всех органов, требуется около 58 часов.

Эти бактерии выделяют газ, из-за которого живот раздувается, появляется отёк лица. Они также придают трупу зелёный цвет, и тело, которое было окаменевшим, становится рыхлым.

Через 17 дней

Исследование, проведённое в 2012 году, показало, что мышечные стволовые клетки, метаболизм которых сведён к минимуму, всё ещё живы через 17 дней после смерти.

Через месяц

Черви могут переварить до 60% трупа, подвергшегося воздействию насекомых, в течение первой недели, после чего остаётся скелет. Разложение трупа в гробу может занять около десяти лет.

Через два года

Кости превращаются в почву, если их оставить на поверхности. В случае захоронения они могут сохраняться в течение миллионов лет.

Результаты исследования опубликовал Nature Communications — рецензируемый научный журнал с открытым доступом, который издается компанией Nature Research с 2010 года. Журнал публикует материалы, охватывающие естественные науки, включая физику, химию, науки о Земле, медицину и биологию. Журнал имеет редакции в Лондоне, Берлине, Нью-Йорке и Шанхае.