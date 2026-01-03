Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Европе и Латвии в этом году может вырасти использование искусственного интеллекта в дезинформации 2 118

Техно
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Европе и Латвии в этом году может вырасти использование искусственного интеллекта в дезинформации

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в дезинформационных кампаниях и операциях по воздействию в Европе в этом году может возрасти, такое мнение агентству LETA высказал директор Центра передового опыта НАТО в сфере стратегических коммуникаций Янис Сартс.

Он указал, что всё большая часть контента в цифровой среде будет создаваться не людьми, а ИИ. По содержанию, по его мнению, сохранятся прежние тенденции — Россию будут пытаться представить как сильное, а Украину — как слабое государство. Также могут предприниматься попытки расколоть Европу и США.

Говоря о рисках дезинформации, связанных с предстоящими в следующем году парламентскими выборами в Латвии, Сартс подчеркнул, что выборы — одна из целей России, стремящейся дестабилизировать ситуацию и вызвать хаос, поэтому Латвия может стать мишенью. Он допустил, что может быть использован широкий спектр методов, включая применение ИИ и попытки повлиять на алгоритмы, как это ранее наблюдалось в других странах.

Директор Центра передового опыта НАТО в сфере стратегических коммуникаций указал, что возможны также попытки направить ИИ-модели в выгодном для России направлении, применяя так называемое "отравление данных", чтобы модели давали ответы, удобные для России.

Он признал, что основные методы информационной войны, применяемые Россией, хорошо известны, и хотя возможны новые эксперименты, скорее всего будут продолжены те способы, которые ранее приносили результат. Сартс добавил, что активность России направлена не только на выборы, но и на другие события, например, инциденты в сфере безопасности в регионе.

Сартс пояснил, что ИИ уже сейчас используется для распространения дезинформации, в том числе через роботизированные аккаунты в социальных сетях, имитирующие поведение людей, а также с помощью искусственно созданных сайтов, влияющих на ответы крупных языковых моделей.

Он подчеркнул, что каждый человек подвержен манипуляции в определённых обстоятельствах, и новые технологии позволяют адаптировать методы манипуляции под конкретного индивида.

Директор Центра передового опыта НАТО в сфере стратегических коммуникаций призвал проявлять осторожность в социальных сетях, особенно в эмоционально напряжённых ситуациях, и не принимать важных решений в спешке.

Читайте нас также:
#НАТО #выборы #Латвия #искусственный интеллект #безопасность #технологии #социальные сети #дезинформация #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го января

    Так что если вдруг увидите Урсулу фон дер Ляйен, которая наконец признаётся в своих аферах с ковидом или в том, что заигралась в русофобию, знайте - это искусственный интеллект. Потому что естественным там и не пахнет...

    6
    0
  • БТ
    Бесс Толковый
    3-го января

    Не пел давно и спел говно!

    5
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: SpaceX первой в 2026 году запустила ракету на орбиту
Изображение к статье: Теперь следы этих рептилий будут тщательно изучены. Иконка видео
Изображение к статье: Первое небесное шоу 2026 года: 3 января на небе появится Волчья Луна и метеорный поток
Изображение к статье: Пробки в мегаполисах актуализируют новые средства сообщений. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: L«Equipe составил символическую сборную лучших игроков 2025 года. Чем примечателен состав?
Спорт
Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире
Изображение к статье: Не проблема: как долго таракан может обходиться без головы и что этому способствует
В мире животных
Изображение к статье: Можно ли повторно заваривать чай? Вредно ли это для здоровья?
Еда и рецепты
Изображение к статье: L«Equipe составил символическую сборную лучших игроков 2025 года. Чем примечателен состав?
Спорт
Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео