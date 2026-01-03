Использование искусственного интеллекта (ИИ) в дезинформационных кампаниях и операциях по воздействию в Европе в этом году может возрасти, такое мнение агентству LETA высказал директор Центра передового опыта НАТО в сфере стратегических коммуникаций Янис Сартс.

Он указал, что всё большая часть контента в цифровой среде будет создаваться не людьми, а ИИ. По содержанию, по его мнению, сохранятся прежние тенденции — Россию будут пытаться представить как сильное, а Украину — как слабое государство. Также могут предприниматься попытки расколоть Европу и США.

Говоря о рисках дезинформации, связанных с предстоящими в следующем году парламентскими выборами в Латвии, Сартс подчеркнул, что выборы — одна из целей России, стремящейся дестабилизировать ситуацию и вызвать хаос, поэтому Латвия может стать мишенью. Он допустил, что может быть использован широкий спектр методов, включая применение ИИ и попытки повлиять на алгоритмы, как это ранее наблюдалось в других странах.

Директор Центра передового опыта НАТО в сфере стратегических коммуникаций указал, что возможны также попытки направить ИИ-модели в выгодном для России направлении, применяя так называемое "отравление данных", чтобы модели давали ответы, удобные для России.

Он признал, что основные методы информационной войны, применяемые Россией, хорошо известны, и хотя возможны новые эксперименты, скорее всего будут продолжены те способы, которые ранее приносили результат. Сартс добавил, что активность России направлена не только на выборы, но и на другие события, например, инциденты в сфере безопасности в регионе.

Сартс пояснил, что ИИ уже сейчас используется для распространения дезинформации, в том числе через роботизированные аккаунты в социальных сетях, имитирующие поведение людей, а также с помощью искусственно созданных сайтов, влияющих на ответы крупных языковых моделей.

Он подчеркнул, что каждый человек подвержен манипуляции в определённых обстоятельствах, и новые технологии позволяют адаптировать методы манипуляции под конкретного индивида.

Директор Центра передового опыта НАТО в сфере стратегических коммуникаций призвал проявлять осторожность в социальных сетях, особенно в эмоционально напряжённых ситуациях, и не принимать важных решений в спешке.