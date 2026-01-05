Baltijas balss logotype
Бессоница вызывает рак груди, предупреждают американские физиологи 0 163

Техно
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нарушения ритма сна особенно опасны для прекрасного пола.

Нарушения ритма сна особенно опасны для прекрасного пола.

Циркадные ритмы – это внутренние часы организма, работающие по 24-часовому циклу.

Работа в ночные смены, частые перелеты с изменением часовых поясов и хаотичный режим сна не только истощают организм, но и связаны с повышенным риском развития особенно агрессивного рака молочной железы. Долгое время ученые не понимали, почему так происходит. Новое исследование Колледжа искусств и наук Техасского университета A&M проливает свет на эту связь. Ученые показали, что сбои циркадных ритмов меняют структуру тканей молочной железы и ослабляют иммунную защиту, а также выявили возможный способ противодействовать этим эффектам.

Циркадные ритмы – это внутренние часы организма, работающие по 24-часовому циклу. Они регулируют не только сон, но и выработку гормонов, процессы восстановления и работу иммунитета. Чтобы изучить влияние нарушений этих ритмов, исследователи наблюдали две группы генетически модифицированных животных, склонных к развитию агрессивного рака молочной железы. Одна группа жила при нормальном чередовании дня и ночи, другая – при постоянно меняющемся освещении, сбивавшем биологические часы.

2321710.jpg

Результаты, опубликованные в журнале Oncogene, оказались впечатляющими. Обычно опухоли появляются примерно к 22-й неделе, но у животных с нарушенными ритмами рак возникал уже около 18-й недели. Более того, опухоли у них росли быстрее и чаще давали метастазы в легкие – важный признак неблагоприятного прогноза. Нарушение внутренних часов также ослабляло иммунную систему, создавая более благоприятные условия для опухолевых клеток. Изменения затронули и здоровую ткань молочной железы – она становилась более восприимчивой к раку.

Изучая механизмы, ученые обратили внимание на молекулу LILRB4 – рецептор, известный своей ролью в подавлении иммунного ответа. В обычных условиях он защищает ткани от излишнего воспаления, но при раке превращается в фактор, выключающий иммунную защиту.

Когда исследователи заблокировали этот "контрольный выключатель", иммунная система вновь смогла эффективнее противостоять заболеванию. Это открывает перспективу для новых методов лечения агрессивных форм рака молочной железы, связанных с нарушением циркадных ритмов.

Таким образом, работа экспериментально подтверждает: постоянные сбои внутренних биологических часов не просто совпадают с повышенным риском рака – они могут усиливать его прогрессирование. И одновременно показывает, что вмешательство в эти механизмы может помочь снизить вред, который наносят хронические нарушения режима.

#медицина #онкология #сон #исследования
Видео