Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Физики исправили квантовую теорию: почему это важно 0 178

Техно
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Физики исправили квантовую теорию: почему это важно

Несколько лет назад исследователи обнаружили, что в исходном доказательстве теоремы существует логический пробел.

Физики смогли устранить давнюю математическую проблему в одной из ключевых теорем квантовой теории информации — обобщенной квантовой лемме Штайна. Эта теорема лежит в основе современных представлений о том, как различать квантовые состояния и как «квантовые ресурсы» могут преобразовываться друг в друга. Работа опубликована в журнале Nature Physics.

Квантовая теория информации изучает способы хранения и обработки данных в системах, подчиняющихся законам квантовой механики. В рамках этого направления развиваются так называемые теории ресурсов — формализм, описывающий, какие преобразования возможны, если разрешен лишь ограниченный набор операций. Одним из краеугольных камней здесь является обобщенная квантовая лемма Штайна, сформулированная в 2008 году и описывающая, насколько эффективно можно отличить одно квантовое состояние от набора альтернативных состояний.

Несколько лет назад исследователи обнаружили, что в исходном доказательстве теоремы существует логический пробел. Это поставило под вопрос корректность целого ряда работ, использующих этот результат. Попытки закрыть брешь предпринимались и ранее, но все они оказывались неполными.

Теперь авторам новой статьи удалось строго восстановить доказательство, введя дополнительные математические аргументы и устранив спорные допущения. По их словам, это позволяет вновь использовать лемму Штайна как надежный инструмент в квантовой теории информации.

«Обобщенная квантовая лемма Штайна — это утверждение о предельных возможностях квантовой гипотезы. Проблема заключалась в том, что прежнее доказательство не учитывало все необходимые условия для альтернативного набора состояний», — объяснил один из авторов работы.

В ходе исследования ученые показали, что преобразование квантовых ресурсов подчиняется универсальному закону, аналогичному второму закону термодинамики. Это означает, что разные типы квантовых ресурсов можно сравнивать и переводить друг в друга по единым правилам, опираясь на скорость таких преобразований.

«Фактически нам удалось заново утвердить «второй закон» для квантовых теорий ресурсов», — отметили исследователи. По их словам, результат важен не только для фундаментальной физики, но и для практических задач: он даёт более надёжную математическую основу для оценки возможностей квантовых компьютеров и других квантовых устройств.

В дальнейшем авторы планируют развивать этот подход для описания так называемых динамических квантовых ресурсов — процессов и операций, а не только состояний. Это может помочь лучше понять пределы управления квантовыми системами и приблизить создание более эффективных квантовых технологий.

Читайте нас также:
#наука #технологии #физика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Назван путь к восстановлению работы мозга при деменции
Изображение к статье: Астрономы предсказали редчайший парад планет 22 января 2026 года
Изображение к статье: Назван неожиданный вред частого просмотра коротких видео
Изображение к статье: Обнаружен неожиданный фактор влияния на сперму и здоровье будущего потомства

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?
Еда и рецепты
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео