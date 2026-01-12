В перспективе технология может быть адаптирована для использования в вакуумных транспортных магистралях.

Китайский университет оборонных технологий сообщил об установке нового мирового рекорда скорости для сверхпроводниковой электромагнитной маглев-системы. Согласно материалу Центрального телевидения Китая, во время недавнего испытания на 400-метровом треке опытный вагон массой в несколько тонн разогнался до 700 километров в час всего за две секунды и затем успешно остановился. Речь идёт о наивысшей скорости, достигнутой для маглев-платформы этого типа в мире.

Испытание стало результатом десятилетней исследовательской работы. Разработчики добились не только экстремальной скорости, но и стабильного движения при помощи сверхпроводящего электромагнитного подвеса. Среди преодолённых технологических задач — управление сверхвысокой скоростью, направляющее электроподъёмное устройство, инверсия накопленной энергии за короткий промежуток времени и использование мощных сверхпроводящих магнитов.

Достигнутый прогресс укрепляет позиции Китая в разработке транспортных систем нового поколения и открывает путь к созданию сверхскоростных решений в транспортной отрасли. Разработка также может найти применение в системах запуска в космос и в научных экспериментах, связанных с аэрокосмическими технологиями.

По данным китайских СМИ, достигнутый результат стал не просто демонстрацией технических возможностей — он задаёт вектор будущих инженерных решений. В перспективе технология может быть адаптирована для использования в вакуумных транспортных магистралях, что теоретически позволит добиться ещё более высоких скоростей при минимальном сопротивлении среды. Разработка обещает сыграть заметную роль и в развитии железнодорожной отрасли, и в космических программах.

Китай обладает самой протяженной в мире сетью высокоскоростных железных дорог (ВСМ), соединяющей более 550 городов, с поездами, развивающими скорость до 350 км/ч, и даже до 430 км/ч, что кардинально сокращает время поездок между мегаполисами и является ключевым инфраструктурным проектом страны, постоянно расширяющим свои границы, как например, новые участки в рамках 14-го пятилетнего плана.