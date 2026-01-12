Baltijas balss logotype
Китайский суперпоезд сделал 700 км/ч, и это не предел 1 690

Техно
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поднебесная набирает скорость под руководством Коммунистической партии.

Поднебесная набирает скорость под руководством Коммунистической партии.

В перспективе технология может быть адаптирована для использования в вакуумных транспортных магистралях.

Китайский университет оборонных технологий сообщил об установке нового мирового рекорда скорости для сверхпроводниковой электромагнитной маглев-системы. Согласно материалу Центрального телевидения Китая, во время недавнего испытания на 400-метровом треке опытный вагон массой в несколько тонн разогнался до 700 километров в час всего за две секунды и затем успешно остановился. Речь идёт о наивысшей скорости, достигнутой для маглев-платформы этого типа в мире.

Испытание стало результатом десятилетней исследовательской работы. Разработчики добились не только экстремальной скорости, но и стабильного движения при помощи сверхпроводящего электромагнитного подвеса. Среди преодолённых технологических задач — управление сверхвысокой скоростью, направляющее электроподъёмное устройство, инверсия накопленной энергии за короткий промежуток времени и использование мощных сверхпроводящих магнитов.

Достигнутый прогресс укрепляет позиции Китая в разработке транспортных систем нового поколения и открывает путь к созданию сверхскоростных решений в транспортной отрасли. Разработка также может найти применение в системах запуска в космос и в научных экспериментах, связанных с аэрокосмическими технологиями.

По данным китайских СМИ, достигнутый результат стал не просто демонстрацией технических возможностей — он задаёт вектор будущих инженерных решений. В перспективе технология может быть адаптирована для использования в вакуумных транспортных магистралях, что теоретически позволит добиться ещё более высоких скоростей при минимальном сопротивлении среды. Разработка обещает сыграть заметную роль и в развитии железнодорожной отрасли, и в космических программах.

Китай обладает самой протяженной в мире сетью высокоскоростных железных дорог (ВСМ), соединяющей более 550 городов, с поездами, развивающими скорость до 350 км/ч, и даже до 430 км/ч, что кардинально сокращает время поездок между мегаполисами и является ключевым инфраструктурным проектом страны, постоянно расширяющим свои границы, как например, новые участки в рамках 14-го пятилетнего плана.

#железная дорога #транспорт #технологии #скорость
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    12-го января

    Китайцы всегда латышей что копируют, а своей головой не думают. Теперь вот и Реал Валик украли.

    0
    1

