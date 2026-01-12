Baltijas balss logotype
Раскрыт первый смартфон Apple в 2026 году 0 123

Техно
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт первый смартфон Apple в 2026 году
ФОТО: Unsplash

9to5Mac: iPhone 17e выйдет в феврале 2026 года.

Запланированный на февраль iPhone 17e получит новый дизайн. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты профильного медиа проанализировали отчеты инсайдеров и раскрыли информацию о первом в 2026 году устройстве Apple. Им окажется iPhone 17e, который появится в феврале. Вероятнее всего, девайс будет стоить 599 долларов, — как и iPhone 16e.

Источники предсказали, что телефон получит новый процессор A19, созданный по 3-нанометровому техпроцессу. Велика возможность, что устройство будет иметь новый дизайн: инсайдеры ожидают более тонкие экранные рамки. Однако функции ProMotion и поддержки высокой частоты обновления не будет.

Новый 17e, вероятно, получит вырез на передней панели Dynamic Island. Журналисты напомнили, что iPhone 16e остался последним смартфоном Apple с «монобровью». Кроме того, смартфон должен выйти с новой фронтальной камерой Center Stage, поддержкой беспроводной зарядки и магнитных аксессуаров MagSafe.

Читайте нас также:
#дизайн #iphone #apple #технологии #смартфоны #новости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

