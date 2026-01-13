Baltijas balss logotype
Частная космическая станция Thunderbird полетит уже через год 0 114

Техно
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Развертывается уникальная система.

Развертывается уникальная система.

За один запуск можно будет обеспечить объем, равный трети сегодняшней МКС.

Стартап Max Space из Флориды активно продвигает идею орбитальной коммерческой станции, все компоненты которой можно доставить в космос всего одной ракетой. Концепция под названием Thunderbird предлагает отправлять станции на орбиту в упакованном виде и там разворачивать до рабочих размеров. Главной особенностью такой станции является ее конструкция, которая может расшириться до объема в 350 м3.

878e77f0829783c5c1e0cce699477d7d.jpg

Для сравнения — это примерно треть от общего жилого и рабочего пространства МКС, общий объем которой составляет 1005 м3. Такая архитектура позволяет избежать сложных и дорогостоящих сборок на орбите, требующих множества запусков, как это было в случае с МКС.

Станция сможет вместить команду из четырех персон для долговременной работы или до восьми астронавтов в режиме краткосрочного визита. Внутреннее пространство проектировалось с учетом комфорта и функциональности: планируются отдельные каюты для обеспечения приватности во время длительных миссий, а также общая зона, которая может служить как для рабочих задач, так и для отдыха.

69416123aa61ea1f2e24cb48_option-1024x927.jpg

Пуск уменьшенного прототипа Thunderbird намечен на начало 2027 года, чтобы проверить в реальных условиях ключевую систему: защитный слой модуля, предназначенный для отражения ударов космического мусора и микрометеоритов. Если испытания малого прототипа пройдут успешно, полноразмерная станция Thunderbird может появиться на орбите уже в 2029 году.

Помимо роли лаборатории вокруг Земли, разработчики видят Thunderbird как жилой модуль для будущих миссий на Луну и Марс, открывая новую страницу в космической экспансии.

