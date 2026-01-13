Стартап Max Space из Флориды активно продвигает идею орбитальной коммерческой станции, все компоненты которой можно доставить в космос всего одной ракетой. Концепция под названием Thunderbird предлагает отправлять станции на орбиту в упакованном виде и там разворачивать до рабочих размеров. Главной особенностью такой станции является ее конструкция, которая может расшириться до объема в 350 м3.

Для сравнения — это примерно треть от общего жилого и рабочего пространства МКС, общий объем которой составляет 1005 м3. Такая архитектура позволяет избежать сложных и дорогостоящих сборок на орбите, требующих множества запусков, как это было в случае с МКС.

Станция сможет вместить команду из четырех персон для долговременной работы или до восьми астронавтов в режиме краткосрочного визита. Внутреннее пространство проектировалось с учетом комфорта и функциональности: планируются отдельные каюты для обеспечения приватности во время длительных миссий, а также общая зона, которая может служить как для рабочих задач, так и для отдыха.

Пуск уменьшенного прототипа Thunderbird намечен на начало 2027 года, чтобы проверить в реальных условиях ключевую систему: защитный слой модуля, предназначенный для отражения ударов космического мусора и микрометеоритов. Если испытания малого прототипа пройдут успешно, полноразмерная станция Thunderbird может появиться на орбите уже в 2029 году.

Помимо роли лаборатории вокруг Земли, разработчики видят Thunderbird как жилой модуль для будущих миссий на Луну и Марс, открывая новую страницу в космической экспансии.